Renouvellement du mandat de madame Lise Pouliot à titre de présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Montérégie-Centre





QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que le gouvernement du Québec a procédé aujourd'hui au renouvellement du mandat de madame de madame Lise Pouliot à titre de présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre.

Madame Pouliot voit son mandat renouvelé à compter du 30 septembre 2022 jusqu'au 31 mars 2025. Elle est PDGA du CISSS de la Montérégie-Centre depuis 2015. Auparavant, elle a cumulé plusieurs années d'expérience en tant que gestionnaire, notamment à l'Hôpital général juif, au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de la Côte-de-Gaspé et au CSSS Richelieu-Yamaska.

Citation :

« Au cours des dernières années, madame Pouliot a su mettre à profit son expérience et son expertise afin de contribuer à assurer des soins et des services de qualité aux usagers de la Montérégie-Centre. Plusieurs défis sont à venir, et sa connaissance des enjeux locaux et son leadership sont des atouts qui permettront de poursuivre le travail amorcé et de bien soutenir l'organisation, au bénéfice de la population de la région. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

