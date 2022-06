Invitation à la rencontre de presse Plein Art 2022 - À vos agendas : Mardi 19 juillet 2022





Il y a matière à célébrer, on se retrouve!

Le Conseil des métiers d'art du Québec et l'équipe de PAQ

vous convient à la rencontre de presse de la 40e édition de Plein Art!

QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Marc Douesnard, président du Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ), Julien Silvestre, directeur général du CMAQ, le Chef Hugo Couturier du restaurant Champlain au Château Frontenac, ainsi que la joaillière artisane Émilie Dell'Aniello, membre CMAQ, Lolitta Dandoy, journaliste, chroniqueuse et ambassadrice mode PAQ et Christian Bégin, porte-parole de l'événement, ont le plaisir de vous inviter, mardi 19 juillet 2022 à 11h, à la rencontre de presse 2022 de Plein Art, le Salon des métiers d'art de Québec (PAQ).

Pour célébrer ces retrouvailles, nous avons redoublé de créativité pour vous offrir une rencontre qui attisera vos sens! Cette invitation privilégiée chez notre grand partenaire, le Fairmont Le Château Frontenac, sera l'occasion unique pour mettre la table et vous annoncer de grandes et savoureuses nouvelles. En grande primeur : le plat Signé métiers d'art et la mise en lumière sur cette 40e édition! Ce rendez-vous unique vous permettra de rencontrer Christian Bégin et découvrir les incontournables de ce grand rendez-vous estival.

RETROUVEZ L'ART D'ICI, nous vous y attendons!

AIDE-MÉMOIRE

OÙ: Restaurant Champlain

Fairmont Le Château Frontenac

1, rue des carrières, Québec, G1R 4P5

QUAND :?19 juillet?2022 à 11h

RSVP :??Avant le 14 juillet 2022

Auprès de Geneviève David

Directrice, communications et marketing au CMAQ

Téléphone : 514 861 2787 #224 Cellulaire :?418-997-2583 ou 418-692-0886?

Courriel: [email protected]

