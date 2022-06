Évacuations à La Baie - Québec bonifie l'aide financière aux sinistrés





QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - À la suite des mouvements de sol signalés au cours des dernières semaines dans le secteur de La Baie et des évacuations de résidences qui en ont résulté, le gouvernement du Québec annonce une bonification de l'aide financière accordée aux personnes sinistrées.

Rappelons que l'état d'urgence local a été déclaré le samedi 18 juin, puis renouvelé le 20 juin par le conseil municipal de Saguenay, sur autorisation de la ministre de la Sécurité publique. Le ministère de la Sécurité publique (MSP) a rapidement mis en oeuvre son Programme général d'indemnisation et d'aide financière en cas de sinistre réel ou imminent (PGIAF) afin d'apporter un soutien aux personnes sinistrées. Toutefois, les circonstances exceptionnelles de ce sinistre ainsi que la hausse récente du coût de la vie génèrent d'importants besoins, pour lesquels les sommes offertes initialement par le PGIAF se révèlent insuffisantes. Un programme d'indemnisation et d'aide financière spécifique a donc été approuvé par le gouvernement.

Ce programme prend en considération la situation de danger imminent du secteur, qui fait que certaines résidences et certains bâtiments locatifs pourraient avoir à être démolis. De manière à tenir compte de l'augmentation actuelle du prix des propriétés sur le marché, la somme maximale allouée pour le bâtiment d'un particulier qui cède également son terrain à la municipalité est accrue de 48 %, et passe ainsi de 260 000 $ à 385 000 $, ce qui représente le coût médian actuel des propriétés québécoises. Le programme prévoit un autre important ajustement : il stipule que le montant quotidien de la somme allouée aux personnes sinistrées sera doublé, passant de 20 $ à 40 $ par jour. Cette bonification de 100 % représente, à titre d'exemple, une allocation mensuelle de 4 800 $ au lieu de 2 400 $ pour une famille de quatre personnes.

D'autres dispositions ont également été ajustées pour faciliter la gestion de ce sinistre par la Municipalité de Saguenay.

« Ce n'est pas une situation facile, mais on se serre les coudes. On a maintenant un plan de match clair pour réaliser des travaux qui devraient permettre de stabiliser le sol. Je comprends que c'est difficile, mais la priorité numéro 1, c'est d'assurer la sécurité de tout le monde. On suit la situation de très près avec Geneviève Guilbault, Andrée Laforest et François Tremblay. On a d'ailleurs bonifié les montants du programme d'aide financière pour qu'ils reflètent mieux la réalité du marché immobilier. On va faire tout ce qu'il faut pour aider le monde de la région. »

François Legault, premier ministre

« Je suis extrêmement sensible aux circonstances auxquelles fait face la population de La Baie. Devant cette situation particulièrement éprouvante, votre gouvernement se devait d'agir efficacement pour répondre rapidement aux besoins des personnes qui ont dû évacuer leur résidence. Ainsi, nous avons rehaussé considérablement l'aide qui leur est offerte en adoptant un programme bonifié. L'appui du gouvernement vient ainsi s'ajouter à tout ce que met en place la Municipalité pour soutenir et accompagner le mieux possible les personnes touchées par ces événements malheureux. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis de tout coeur avec les sinistrés de notre région. La situation qu'ils vivent est difficile, et je l'ai constaté sur le terrain lors des derniers jours. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a été touché par d'autres événements par le passé, et les gens se sont unis et se sont retroussé les manches pour y faire face. J'ai bon espoir que cette bonification les aidera pendant ces temps difficiles. Je tiens donc à les assurer personnellement de mon soutien et de celui de toute mon équipe. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je partage le désarroi de mes semblables sinistrés et de notre population solidaire, mais je sais la générosité légendaire des gens de chez nous. Je suis convaincu qu'ils répondront présents et qu'ils sauront assurer le réconfort et toute l'aide nécessaire. Notre gouvernement est là, et nous mettons actuellement en place les mesures qui contribueront à transformer ce contexte éprouvant en défi collectif. D'autres communautés en milieu rural en périphérie de La Baie ont aussi vécu certaines contraintes à la suite des récentes précipitations, et elles recevront aussi de l'écoute. Les équipes de terrain reçoivent des dons et des meubles, et elles sont témoins de différents gestes de soutien, dont elles redistribuent les fruits. Je les remercie pour leur bienveillance, au nom de tous les Québécois et Québécoises. Ensemble, nous saurons à nouveau nous relever. »

François Tremblay, député de Dubuc

