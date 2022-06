Maud Cohen, nouvelle directrice générale de Polytechnique Montréal, et première femme à occuper ce poste en 149 ans d'histoire





MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Gestionnaire accomplie et férue de sciences, l'ingénieure Maud Cohen est nommée directrice générale de Polytechnique Montréal. Elle entrera en poste le 10 août 2022, pour un mandat de quatre ans. À l'aube de son 150e anniversaire, l'université d'ingénierie voit ainsi une première femme saisir les rênes de son développement.

« Maud Cohen a impressionné le comité de consultation et les membres du conseil d'administration par ses expériences variées en gestion et en philanthropie, et aussi par le leadership qu'elle a démontré tout au long de sa carrière, explique le président du conseil, Pierre Lassonde. Elle possède les atouts pour rallier la communauté autour d'une vision rassembleuse et prometteuse qui permettra à Polytechnique de poursuivre sa quête d'excellence en enseignement et en recherche. »

« Je suis honorée de la confiance qui m'est accordée, souligne Maud Cohen, qui revient à Polytechnique 26 ans après sa diplomation en génie industriel. Polytechnique Montréal est une organisation qui a un impact profond, car elle a le pouvoir de transformer la société par la qualité de la formation qu'elle offre à ses étudiants, et par la recherche qu'elle mène en collaboration avec d'autres établissements et avec l'industrie. Le génie, ancien, actuel et futur, revêt une importance cruciale, alors que nos sociétés doivent entreprendre de façon urgente la transition socioécologique qui s'impose. »

Ingénieure (Polytechnique Montréal, 1996), détentrice d'un MBA (HEC Montréal, 2004) et administratrice de société certifiée (Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval, 2012), la nouvelle directrice générale de Polytechnique affiche un parcours étincelant dans les domaines de l'éthique et de la saine gestion d'organisations ayant un fort rôle sociétal.

Jusqu'en mars dernier et depuis 2014, Maud Cohen était présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine. Auparavant, elle a assumé la présidence de l'Ordre des ingénieurs du Québec (2009 à 2012) ainsi que celle du conseil exécutif national de la Coalition Avenir Québec (2013-2014). Sa carrière a aussi été marquée par son passage comme directrice chez Systèmes Invensys Canada inc., puis chez Groupe CGI inc., où elle a piloté des projets d'envergure en Europe et aux États-Unis. Dans la dernière année, elle a mis son expérience en gouvernance scientifique à profit, à titre de responsable du comité d'experts indépendants sur l'intégration architecturale et urbaine du REM de l'Est à Montréal.

En parallèle, elle s'implique depuis plusieurs années au sein de divers conseils d'administration. Loto-Québec, Gestion FÉRIQUE et Aéroports de Montréal figurent au nombre des entités ayant bénéficié de son expertise.

Maud Cohen, qui devient la 16e tête dirigeante de Polytechnique Montréal, succède à Gilles Savard, qui assumait l'intérim à la direction générale depuis l'automne dernier.

À propos de Polytechnique Montréal

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, université d'ingénierie, est l'une des plus importantes universités d'enseignement et de recherche en génie au Canada. Polytechnique Montréal est située sur le campus de l'Université de Montréal, le plus grand complexe universitaire francophone en Amérique. Avec près de 55 000 diplômés, Polytechnique a formé au-delà de 22 % des ingénieurs en exercice membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Elle propose quelque 120 programmes de formation. Polytechnique compte plus de 300 professeures et professeurs, et accueille 9 930 étudiantes et étudiants. Son budget annuel global s'élève à 275 millions de dollars, incluant un budget de recherche de 105 millions de dollars.

