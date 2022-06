Silver Lake signe un accord définitif pour le rachat d'une participation majoritaire dans Facile.it à EQT et Oakley Capital afin de soutenir son équipe de direction durant la prochaine phase de croissance, faisant ainsi de Facile...





Silver Lake, le chef de file mondial des investissements technologiques, annonce avoir conclu un accord définitif visant le rachat d'une participation majoritaire dans Facile.it ("Facile"), le leader italien de la comparaison des prix en ligne, au fonds EQT VIII ("EQT Private Equity") et à Oakley Capital, une société paneuropéenne de capitaux privés. Avec cette transaction, Facile devient ainsi la deuxième licorne d'Italie.

Tobias Stuber, PDG de Facile: "Au nom de l'équipe de direction et de tous les employés de Facile, j'aimerais remercier EQT pour ce partenariat réussi, collaboratif et très productif tout au long de ces quatre dernières années, qui nous a permis de tirer parti de notre position en tant que destination incontournable des dépenses des ménages en Italie. Grâce au soutien d'EQT, nous sommes aujourd'hui dans une situation encore meilleure pour notre prochaine phase de croissance au côté de notre partenaire Silver Lake."

Christian Lucas, coresponsable de Silver Lake EMEA: "Facile est une entreprise exceptionnelle, avec une solide proposition de valeur différenciée pour les clients, les partenaires et les fournisseurs de services financiers. Nous sommes véritablement impressionnés par ce que Tobias et toute son équipe ont accompli ces dernières années. La société est désormais le numéro un de la comparaison des prix en Italie, et dispose d'une plateforme inégalée et de capacités omnicanal uniques sur l'ensemble de ses réseaux d'agents et de magasins.

Investir dans des modèles pionniers à forte croissance avec des capacités technologiques différenciées est au coeur de notre mission. Nous nous réjouissons à l'idée de ce partenariat avec Tobias et toute l'équipe de direction en vue d'investir fortement dans l'entreprise et d'optimiser la croissance et la création de valeur dans les prochaines années, en apportant notre expérience d'investissement dans plusieurs entreprises similaires en Europe."

Dominik Stein, associé chez EQT Private Equity: "Facile est l'exemple parfait pour montrer comment EQT peut aider à réaliser le plein potentiel d'une entreprise, en combinant notre approche localisée, notre expertise sectorielle approfondie et notre longue expérience dans le développement de sociétés technologiques. EQT est fier d'avoir fait partie de l'exceptionnelle trajectoire de croissance et de développement de Facile. Nous tenons à remercier toute l'équipe de direction pour ce partenariat de confiance durant ces quatre dernières années. Nous voulons également remercier notre coinvestisseur Oakley Capital, les membres du comité consultatif et tous les employés pour leur engagement quotidien à faire de Facile l'entreprise unique qu'elle est devenue aujourd'hui."

Créé en 2008 et basé à Milan, Italie, Facile a été le pionnier du courtage en assurance automobile en ligne, et s'impose à présent comme le chef de file incontesté du secteur en Italie. Avec le temps, Facile est parvenu à diversifier son offre en ajoutant de nouvelles gammes de produits, notamment le gaz et l'électricité, le haut débit, les hypothèques, les prêts à la consommation et, plus récemment, une nouvelle plateforme de ventes de voitures. Facile a mis sur pied une marque leader après plusieurs années d'investissements couronnés de succès, qui ont débouché sur une notoriété sans précédent et des volumes de trafic en ligne inégalés sur le marché italien. Facile s'appuie en outre sur une approche de distribution omnicanal mise à échelle sur l'ensemble de ses canaux en ligne, sur son réseau de magasins en propriété, ainsi que sur ses réseaux d'agents d'assurance, d'hypothèques et de prêts à la consommation avec lesquels la société travaille, optimisés par une plateforme leader bénéficiant de plusieurs années d'investissements soutenus.

Silver Lake s'appuiera sur sa vaste expérience dans le domaine, acquise durant ses nombreux investissements dans des entreprises similaires en Europe, afin de soutenir l'équipe de direction de Facile durant sa prochaine phase de croissance. Silver Lake projette de continuer à investir dans Facile et d'élargir sa gamme de produits afin de renforcer la solide croissance de l'entreprise sur ses principaux segments verticaux, ses segments verticaux de croissance récemment lancés, ainsi que son potentiel de lancements de produits, dans l'optique d'optimiser sa proposition de valeur auprès des consommateurs et des partenaires italiens.

La transaction est soumise aux conditions de clôtures et autorisations habituelles, et devrait être finalisée au troisième trimestre 2022.

Morgan Stanley a agi en qualité de conseiller financier exclusif, et Simpson Thacher & Bartlett et BonelliErede à titre de conseillers juridiques de Silver Lake.

À propos de Facile

Facile.it est la plateforme italienne leader de la comparaison des prix en ligne, qui aide chaque mois plus de quatre millions de clients à comparer des tarifs dans les secteurs clés de leurs dépenses de ménage, tout en fournissant un accès à un large éventail de produits pour économiser du temps et de l'argent. La société a généré un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros en 2021.

À propos de Silver Lake

Silver Lake est une société mondiale d'investissements technologiques, gérant plus de 88 milliards de dollars d'actifs combinés et de capitaux engagés, avec une équipe de spécialistes basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les sociétés de portefeuille de Silver Lake génèrent ensemble près de 254 milliards de dollars de revenus annuels et emploient 557 000 personnes à l'échelle mondiale.

À propos d'EQT

EQT est une société mondiale d'investissements gérant 77 milliards d'euros d'actifs via 36 fonds actifs. Les fonds EQT ont des sociétés de portefeuille en Europe, en Asie-Pacifique et aux Amériques, avec des ventes totales d'environ 29 milliards d'euros et plus de 280 000 employés. EQT travaille au côté de sociétés de portefeuille pour atteindre une croissance durable, l'excellence opérationnelle et le leadership de marché.

À propos d'Oakley Capital

Créé en 2002, Oakley Capital est une société paneuropéenne de capitaux privés soutenant d'ambitieuses entreprises de croissance dans trois secteurs clés: les technologies, la consommation et l'éducation. Oakley propose des opportunités de placements différenciés et des rendements supérieurs en s'appuyant sur sa philosophie entrepreneuriale et son expertise sectorielle approfondie. L'équipe Oakley travaille en étroite collaboration avec un réseau unique d'entrepreneurs et d'équipes de direction pour les aider à saisir des opportunités exclusives et à obtenir des perspectives exploitables relatives aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Sa capacité à surmonter la complexité et son approche souple de la création de valeur permettent à Oakley de soutenir ses sociétés de portefeuille afin d'atteindre une croissance durable.

