Le gouvernement du Québec annonce son intention d'ouvrir un Bureau du Québec à Miami





QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, annonce l'intention du gouvernement du Québec d'ouvrir un Bureau du Québec à Miami. L'établissement de ce bureau deviendrait ainsi la 35e représentation du Québec à l'étranger et la 10e aux États-Unis, avec celles d'Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York, Philadelphie, Silicon Valley et Washington. Le Bureau serait dirigé par Mme Isabelle Dessureault, qui est présentement directrice du Bureau du Québec à Barcelone.

Le Bureau du Québec à Miami aurait pour mandat d'appuyer les exportations des entreprises québécoises dans cette région ainsi que de promouvoir l'expertise québécoise dans les secteurs stratégiques tels que l'aérospatiale, la construction, l'alimentation, le transport, la logistique, les industries créatives et les technologies de l'information et de la communication. Il viserait également à identifier les occasions d'affaires et de partenariats pour les entreprises, les institutions et les organismes québécois tout en travaillant au renforcement des liens politiques et institutionnels du Québec avec la Floride.

L'intention d'ouvrir cette représentation s'inscrit notamment dans le cadre de la Vision internationale du Québec et, plus particulièrement, est en cohérence avec la Stratégie territoriale du Québec pour les États-Unis, lancée en mai 2021. Le Bureau contribuerait également à promouvoir une action économique renforcée à l'échelle internationale tout en consolidant et en développant le réseau de représentations du Québec aux États-Unis, plus spécifiquement dans le sud-est. Les impératifs de la relance post-COVID-19 confirment la pertinence de renforcer notre action aux États-Unis, qui demeure notre principal partenaire économique.

« Plusieurs indicateurs économiques nous encouragent à renforcer le positionnement du Québec dans le Sud des États-Unis, qui offre des perspectives considérables de croissance. Cette région occupe une place prépondérante dans l'économie et la politique américaine. Une augmentation de notre présence sur le terrain favorisera les perspectives d'accroissement des relations économiques pour le Québec. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

La Floride est le deuxième partenaire commercial du Québec dans le Sud-Est des États-Unis, avec une valeur totale des échanges se chiffrant à plus de 2,8 G$ CA en 2021, soit une augmentation de plus de 18 % en comparaison avec 2020.

En plus d'être la quatrième plus grande économie du pays (en matière de PIB) après la Californie, le Texas et New York , la Floride est le treizième État des exportations québécoises (deuxième dans le Sud-Est).

et , la Floride est le treizième État des exportations québécoises (deuxième dans le Sud-Est). La valeur des exportations du Québec vers la Floride est en augmentation depuis les cinq dernières années.

Miami se positionne avantageusement comme une capitale incontournable en technologies Web 3.0.

