Le gouvernement du Canada souligne les prochaines étapes de la transition de l'élevage de saumon en parcs en filet en Colombie-Britannique





OTTAWA, ON, le 22 juin 2022 /CNW/ - Le saumon sauvage du Pacifique est de grande importance pour les collectivités de la Colombie-Britannique, tant sur le plan économique que culturel. Cependant, le saumon sauvage du Pacifique fait face à des menaces historiques, et connaît un déclin important de sa population. Le gouvernement du Canada a pour priorité de protéger et de restaurer nos océans et nos côtes. Une partie de ce travail comprend un engagement du mandat à faire la transition de l'aquaculture du saumon en parcs en filet dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique, de façon à protéger le saumon sauvage, l'environnement, et l'économie.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a annoncé les prochaines étapes de la transition de l'aquaculture du saumon en parcs en filet en Colombie-Britannique, tout en faisant du Canada un chef de file de l'industrie aquacole de prochaine génération.

Pour faire croître une industrie qui demeure rentable et durable, et qui réduit ou élimine de manière mesurable les effets environnementaux sur les poissons sauvages, la transition doit être progressivement mise en oeuvre et prévisible.

Au cours des prochaines semaines, Pêches et Océans Canada partagera l'ébauche du cadre pour la transition de l'aquaculture du saumon en parcs en filet. Le plan de transition s'appuiera sur les commentaires du gouvernement de la Colombie-Britannique, des Premières Nations, de l'industrie, des gouvernements locaux, des intervenants et des Britanno-Colombiens. Les consultations se poursuivront jusqu'au début de 2023. Les commentaires reçus au cours de ces consultations joueront un rôle déterminant dans l'élaboration du plan de transition définitif, prévu au printemps 2023.

Pendant que le plan de transition est élaboré, la Ministre a également annoncé aujourd'hui un renouvellement de deux ans des permis pour les installations d'aquaculture de poissons marins à l'extérieur des îles Discovery. Ces permis comprennent des exigences plus strictes pour les installations aquacoles, y compris la mise en oeuvre d'exigences normalisées en matière de déclaration et de plans de gestion du pou du poisson, ainsi que la surveillance du saumon sauvage, qui amélioreront toutes la gestion de l'industrie salmonicole, et aideront à protéger les stocks de saumon sauvage ainsi que leur habitat. La décision d'aujourd'hui fait suite à deux années d'engagement avec les partenaires et les intervenants au sujet de ces nouvelles mesures. Cela permettra à l'industrie de continuer à fonctionner dans le respect de la réglementation actuelle, pendant qu'on élabore en toute collaboration le plan de transition qui définira l'avenir de l'industrie.

En ce qui concerne les installations d'aquaculture de poissons marins dans les îles Discovery, et en réponse à la décision de la Cour fédérale du 22 avril 2022, le MPO mènera des consultations auprès des collectivités des Premières Nations et des titulaires de permis actuels dans les îles Discovery, sur l'avenir des permis de salmoniculture dans cette région. Ces consultations éclaireront une décision finale attendue en janvier 2023, après avoir pris en compte les commentaires de toutes les parties concernées. Pendant que ce processus est en cours, le MPO ne délivrera pas de permis pour les installations de saumon de l'Atlantique dans cette région.

« Le saumon sauvage du Pacifique est une espèce emblématique de la Colombie-Britannique qui fait face à des menaces historiques. Notre gouvernement agit pour protéger et ramener le saumon sauvage à son niveau d'abondance, et faire en sorte que le Canada soit un chef de file mondial en matière d'aquaculture durable. En collaboration avec les Premières Nations, la Province, l'industrie et les Britanno-Colombiens, nous ferons la transition de l'industrie aquacole vers une industrie qui sera à la fine pointe des nouvelles technologies, tout en réduisant ou en éliminant les interactions avec le saumon sauvage du Pacifique. Nous reconnaissons le besoin urgent d'une technologie aquacole écologiquement durable, et nous sommes prêts à travailler avec tous les partenaires de manière transparente, et en assurant la stabilité dans cette transition. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

La demande mondiale de fruits de mer et de sources fiables de protéines augmente et l'aquaculture joue un rôle important pour répondre à ces demandes.

Le budget de 2021 a permis de financer à hauteur de 647,1 millions de dollars l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique, qui vise à endiguer les déclins historiques des principaux stocks de saumon du Pacifique, et à rétablir dans la mesure du possible l'espèce à un niveau durable.

Le gouvernement du Canada a déjà entrepris de s'engager en 2020 et en 2021, et a recueilli des points de vue sur la transition du secteur de la salmoniculture.

a déjà entrepris de s'engager en en a recueilli des points de vue sur la transition du secteur de la salmoniculture. Depuis 2017, le MPO a investi 30 millions de dollars pour soutenir l'adoption de technologies propres dans les industries canadiennes des pêches et de l'aquaculture. Le Programme d'adoption des technologies propres pour les pêches et l'aquaculture (PATPPA) finance des projets qui appuient la recherche et le développement, les essais sur le terrain en conditions réelles, et la mise en oeuvre de technologies qui réduisent les effets environnementaux.

