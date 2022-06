BELFOR, leader mondial de la réparation de dommages, élargit sa couverture géographique avec SSG Group en Scandinavie





BELFOR, premier fournisseur mondial de services de reprise après sinistre, et SSG, leader du marché scandinave des services de réparation de dommages, se sont alliés pour renforcer leur service client au Danemark, en Suède et en Norvège.

BELFOR, qui compte aujourd'hui plus de 12 500 employés répartis sur plus de 500 sites dans le monde, couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de la reprise après sinistre, allant de l'évaluation des dommages, des premières mesures d'atténuation, de la réparation aux services de reconstruction concernant des sinistres techniques de petite et grande magnitude ou complexes.

Le groupe SSG propose une large gamme de services orientés vers la prévention des dommages, la réparation des dommages et la reconstruction. Il emploie 980 personnes sur 57 sites au Danemark, en Suède et en Norvège.

« Avec SSG, nous allons développer nos équipes qualifiées et expérimentées avec l'ajout de personnes talentueuses, augmenter notre capacité de service et optimiser nos temps de réponse pour nos clients nationaux et internationaux », explique Elvir Kolak, CEO de BELFOR Europe.

Carsten Fensholt, CEO du groupe SSG, ajoute : « Cette transaction va donner un formidable coup de pouce à nos entreprises au Danemark, en Norvège et en Suède, car elle apporte la compétence technique de BELFOR à notre portefeuille de services et offre de nouvelles opportunités de développement à nos employés ».

BELFOR sera désormais le numéro 1 danois en matière de réparation, avec l'appui de 650 personnes. Cette acquisition représente une étape importante en termes d'expansion géographique de BELFOR en Scandinavie, celle-ci ayant commencé au Danemark en 2016 avec l'acquisition de Rosva, suivie de Rolund en 2021.

« Nous sommes heureux d'accueillir SSG au sein de la famille BELFOR et sommes très enthousiastes à l'idée de soutenir sa croissance future. SSG emploie des personnes formidables très orientées client : la combinaison parfaite ! Nous sommes fiers de les avoir à bord. Nos plans de croissance sont ambitieux et nous sommes à la recherche d'autres grandes entreprises qui puissent rejoindre la famille BELFOR, en Scandinavie mais aussi dans toute l'Europe », conclut Sheldon Yellen, CEO mondial de BELFOR.

À PROPOS DE BELFOR

BELFOR est le premier fournisseur mondial de services de reprise après sinistre. BELFOR possède plus de 40 ans d'expérience et couvre toute la chaîne de valeur depuis l'évaluation des dommages jusqu'aux services de réparation et de rénovation. Cela fait de nous un partenaire privilégié pour le secteur des assurances ainsi que pour les clients commerciaux et privés.

Avec SSG, BELFOR comptera plus de 12 500 employés et plus de 500 sites répartis dans 57 pays. Du personnel prêt à aider les clients à résoudre des sinistres techniques de petite et grande magnitude ou complexes, 24 heures sur 24, 365 jours par an.

www.belfor.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 juin 2022 à 15:50 et diffusé par :