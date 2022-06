/R E P R I S E --Avis aux médias - Comprendre la pénurie de logements au Canada/





OTTAWA, ON, le 21 juin 2022 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son rapport Pénurie de logements au Canada - Estimation des besoins pour résoudre la crise de l'abordabilité du logement au Canada d'ici 2030.

Ce rapport représente les premières mesures pour estimer le nombre de logements supplémentaires nécessaires pour rétablir l'abordabilité d'ici 2030. Il examine l'écart de l'offre de logements par rapport à l'état de l'abordabilité du logement pour l'ensemble du système de logement, en mettant l'accent sur les quatre plus grandes provinces : l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et l'Alberta, tout en fournissant des résultats pour les dix provinces.

Le rapport sera accessible dans la salle de presse de la SCHL le jeudi 23 juin à 10 h (heure de l'Est).

Un point de presse par téléconférence avec Aled ab Iorwerth, économiste en chef adjoint à la SCHL, commencera à 11 h (heure de l'Est).

Il y deux options pour vous joindre à la conférence. La manière la plus rapide et efficace de se connecter est de cliquer sur ce lien et d'entrer vos informations pour vous identifier. Le lien deviendra actif 15 minutes avant l'heure de début prévue.

Comme alternative, vous pouvez rejoindre la conférence en composant le numéro ci-dessous.

Numéro d'appel : 1-800-496-3165

Code de confirmation : 5371733

