Des briseurs de grève chez Viandes du Breton





RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le 15 juin dernier, le Tribunal administratif du travail (TAT) a rendu un jugement indiquant que Viandes du Breton a utilisé des briseurs de grève pour contourner les moyens de pression faits par les employé-es de l'expédition et de la réception de l'entreprise. En grève depuis le 25 avril dernier, les travailleuses et travailleurs de l'expédition et de la réception cherchent à négocier leur convention collective, mais sans succès.

«?Ça fait un bon moment déjà qu'on se bute à un manque de respect et à de la rigidité de l'employeur. Le fait qu'il utilise des briseurs de grève et qu'il se moque complètement du Code du travail n'en est qu'une démonstration supplémentaire?» s'indigne Antony Lavoie, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs Viandes du Breton-CSN (STTVDB-CSN), section expédition et réception.

«?Tous ces efforts pour briser notre détermination n'ont que l'effet inverse. Ils ne font que valider nos positions et confirment, encore une fois, que l'employeur manque de respect envers notre travail. S'il veut vraiment que l'expédition reprenne du service, le meilleur outil pour y parvenir est de passer par une entente négociée convenablement, et non pas d'avoir recours à des scabs?!?» conclut le président du syndicat.

La prochaine séance de négociation doit se tenir ce jeudi 23 juin en présence d'un conciliateur. La partie syndicale espère réussir à en arriver à une entente pour permettre un retour au travail rapidement. Elle rappelle par le fait même que ce sont 24 travailleuses et travailleurs qui sont en grève depuis maintenant deux mois.

À propos

Affilié à la CSN, le Syndicat des travailleuses et travailleurs Viandes du Breton-CSN (STTVDB-CSN), section expédition et réception, représente les 24 employé-es de l'expédition-réception de l'usine de Rivière-du-Loup. Fondée en 1921, la CSN regroupe 325?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

