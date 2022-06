Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Le ministre des Finances et député de Groulx, M. Eric Girard, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant le Collège Lionel-Groulx et le Centre d'innovation en microélectronique du Québec (CIMEQ). Date : Le jeudi 23 juin...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 1 110 nouveaux cas, pour un total de 1?081?138 personnes infectées*?;8 nouveaux décès rapportés dans les 24 dernières heures, pour un...