La Première Nation Biigtigong Nishnaabeg célèbre la mise en chantier de sa nouvelle école primaire

PIC RIVER, ON, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Première Nation Biigtigong Nishnaabeg est extrêmement heureuse de célébrer la mise en chantier de la nouvelle école primaire (de la maternelle à la huitième année) dans sa communauté, en partenariat avec Services aux Autochtones Canada et l'Ontario First Nations Technical Services Corporation (OFNTSC).

Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 25,8 millions de dollars dans la nouvelle école et travaille en étroite collaboration avec les dirigeants de Biigtigong pour assurer la réussite du projet.

La nouvelle école possède une superficie de 2 780 mètres carrés (29 924 pieds carrés) et permet d'accueillir 175 élèves. La construction de ce nouvel établissement permettra de résoudre le problème de surpopulation de l'école actuelle et d'éliminer le recours aux salles de classe mobiles. Ce centre d'enseignement moderne servira de tremplin aux jeunes de Biigtigong pour qu'ils puissent poursuivre leurs rêves, ainsi que d'intermédiaire pour transmettre le précieux héritage culturel à la prochaine génération. La nouvelle école comprend un vaste aménagement extérieur, notamment une zone de débarquement en cercle pour les autobus, un terrain de balle-molle, un terrain de basketball en asphalte, une aire de jeux, des sentiers de promenade, des salles de classe extérieures et un garage de remisage. L'école aura également son propre réservoir d'eau souterrain et un système de pompe à incendie offrant une protection par gicleurs.

« Félicitations à la Première Nation Biigtigong Nishnaabeg, qui entame la construction d'une nouvelle école primaire de la maternelle à la huitième année. Vos décennies d'engagement envers la réussite de vos enfants nous ont tous inspirés, et votre nouvelle école aidera des générations de jeunes à accéder à une bonne éducation et à se préparer à un avenir brillant. J'ai hâte d'entendre parler des réussites extraordinaires de vos jeunes pour les générations à venir. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Les habitants de Biigtigong sont heureux d'assister au début de la construction de leur nouvelle école. Nous tenons à remercier le gouvernement fédéral pour son aide et la ministre Hajdu qui a pris la défense de ce projet important. La nouvelle école permettra à nos élèves et à notre personnel d'acquérir de nouvelles connaissances et de travailler dans un environnement adapté à leur culture et dont ils pourront être fiers. Je tiens également à remercier l'équipe de planification pour tous les efforts qu'elle a déployés afin que le projet se concrétise. Miigwetch. »

Duncan Michano, chef de Biigtigong Nishnaabeg

« Nous sommes très heureux de féliciter la Première Nation Biigtigong Nishnaabeg pour la mise en chantier de sa nouvelle école primaire. L'éducation est la pierre angulaire de notre société et ce nouveau bâtiment offrira un espace lumineux où les jeunes élèves autochtones trouveront l'inspiration pour grandir et atteindre leur plein potentiel. Nous soutenons fièrement le travail accompli et nous continuerons à fournir nos services tout au long du projet. »

Melanie Debassige, OFNTSC

« C'est un jour important pour la communauté de Biigtigong Nishnaabeg. Les bases sont jetées pour que la génération actuelle et les générations futures puissent bâtir un avenir prospère, centré sur leur propre culture en tant que membres de la Première Nation Biigtigong Nishnaabeg. Nos enfants font ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous, et la communauté fait ici, aujourd'hui, un cadeau incroyable à ses enfants! Félicitations à chacun des membres de la communauté, ainsi qu'au chef et au conseil pour leur vision inébranlable dans le cadre de ce projet. Nous sommes ravis de faire partie de l'équipe qui concrétisera cette vision. »

Joe Cospito, gestionnaire de projet, Keewatin-Aski Ltd.

La Première Nation Biigtigong est située sur la rive nord du lac Supérieur, le long de la rivière Pic, à environ 300 km à l'est de Thunder Bay .

. L'école actuelle de Biigtigong a été construite dans les années 1950. Une génération entière l'a fréquentée sans qu'une nouvelle école soit construite.

La nouvelle école sera située à l'ouest de la garderie, en face du nouveau centre de santé. Le site dispose de beaucoup d'espace pour accueillir les installations sportives et le programme d'éducation en plein air dans la cour d'école.

La Première Nation de Biigtigong participe activement à la construction de sa propre école. Elle fournit la main d'oeuvre, l'équipement et les matériaux afin qu'il y ait un maximum de retombées économiques pour la communauté.

La construction de la nouvelle école devrait être terminée d'ici l'automne 2023.

