Équipe Canada dévoile l'uniforme officiel des Jeux du Commonwealth de 2022





OTTAWA, 22 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Commonwealth Sport Canada (CSC) et Kukri Sports North America ont dévoilé aujourd'hui l'uniforme officiel d'Équipe Canada pour les Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham, en Angleterre.



La nouvelle collection de vêtements et d'accessoires fournie à l'équipe canadienne pour les Jeux de 2022 comprend une tenue pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, des vêtements décontractés à porter dans les multiples Villages des athlètes ainsi que la tenue de podium que les athlètes canadiens porteront pour recevoir les médailles pour lesquelles ils ont travaillé si fort.

« Maintenant que les Jeux sont à nos portes, nous sommes ravis de dévoiler les nouveaux vêtements d'Équipe Canada qui représentent l'aboutissement de deux longues années de travail de la part de notre équipe de conception de produits », a déclaré Jamie Williams, vice-président de Kukri North America. « La pandémie a ajouté un lot de défis que nous avons dû naviguer, mais tout comme lors du dernier cycle de Jeux, nous avions une relation de travail exceptionnelle avec Commonwealth Sport Canada. Ce fut un privilège de collaborer avec tout leur personnel et nous espérons que les athlètes seront fiers de porter la collection. Les athlètes et les délégués ont eu une réaction fantastique lors du dévoilement et nous avons vraiment hâte de voir les athlètes fièrement vêtus sur le podium à Birmingham! »

Même s'il s'agit du premier aperçu pour le grand public, un groupe d'athlètes nommés à l'équipe et d'espoirs pour les Jeux du Commonwealth de 2022 s'étaient rassemblés pour jouer les mannequins du nouvel uniforme lors d'une séance de photos et de vidéos.

« La collection de vêtements est extrêmement importante pour chaque athlète qui se rend aux Jeux du Commonwealth », a partagé Bolade Ajomale, sprinter canadien, espoir des Jeux du Commonwealth de 2022 et médaillé de bronze olympique du relais 4 x 100m en 2016. « Les athlètes ont besoin de vêtements confortables et polyvalents et d'avoir suffisamment d'options pour répondre à tous leurs besoins. Les athlètes d'Équipe Canada seront fiers de porter cet uniforme. »

Accompagnant Ajomale à la séance de photo et vidéo anticipée, les deux co-Chefs de Mission d'Équipe Canada 2022 Claire Carver-Dias et Sam Effah est les espoirs d'Équipe Canada 2022, la sprinteuse Crystal Emmanuel, le joueur de basketball en fauteuil roulant Garrett Ostepchuk et les athlètes de para-athlétisme Zach Gingras et David Johnson.

L'équipe de leadership d'Équipe Canada a affirmé que le processus de production aux côtés de Kukri avait été très harmonieux et que toute l'équipe allait adorer le produit fini.

« La collection est excellente. Ce fut un plaisir de collaborer avec Kukri. Le processus a été simple et leur expérience nous a été d'un grand apport. Kukri a fait un excellent travail et nous sommes vraiment ravis », a déclaré Scott Stevenson, directeur exécutif, Équipe Canada 2022. « Nous avons eu l'opportunité de travailler avec des gens qui connaissent nos besoins, qui nous ont écouté et qui ont fourni un produit qui répondait à notre vision et à la leur. Les vêtements seront fonctionnels, représenteront bien la marque et ce qui est plus important, malgré les moments difficiles causés par la pandémie, nous avons respecté l'échéancier tout au long du processus. »

Les Jeux du Commonwealth auront lieu à Birmingham, en Angleterre, du 28 juillet au 8 août et accueilleront 72 nations et territoires. Le Canada enverra une équipe de plus de 400 athlètes, entraîneurs et gérants d'équipes.

À PROPOS D'ÉQUIPE CANADA 2022

Les Jeux du Commonwealth de 2022 accueilleront 72 nations et territoires. Les Jeux du Commonwealth sont un tremplin vers le succès olympique et paralympique pour les athlètes, les entraîneurs et les gestionnaires d'équipes canadiens. Le Canada projette une performance parmi les trois premières des 72 nations participantes au tableau des médailles. Les athlètes qui avaient précédemment participé aux Jeux du Commonwealth ont remporté plus de 80 % des médailles aux Jeux olympiques de 2020.

L'équipe de Mission de l'équipe canadienne offrira un environnement optimal de performance qui célébrera l'égalité, la diversité et l'absence de discrimination afin que les athlètes canadiens atteignent de meilleures performances à vie aux Jeux du Commonwealth de 2022.

À PROPOS DE KUKRI SPORTS

Kukri Sports Canada, une filiale de JD Group, est un fabricant international de vêtements de sport qui fournit des vêtements d'équipe personnalisés à plus de 100 sports différents. Fondé en 1999, Kukri s'associe à des milliers d'équipes, écoles et universités à travers le monde et travaille avec de nombreux organismes provinciaux impliqués dans un large éventail de sports. Pour plus de renseignements au sujet de Kukri Sports, visitez www.kukrisports.com.

À PROPOS DE COMMONWEALTH SPORT CANADA

Commonwealth Sport Canada (CSC) est le détenteur des droits de franchise des Jeux du Commonwealth et du mouvement sportif du Commonwealth au Canada. CSC est un membre à part entière de la communauté sportive canadienne qui appuie les athlètes canadiens dans l'atteinte de l'excellence aux Olympiques, aux Paralympiques et aux championnats du monde. La mission de CSC est d'enrichir la vie des jeunes à travers le Commonwealth et d'accueillir les Jeux du Commonwealth. CSC est responsable de tous les aspects de la participation du Canada aux XXIIes Jeux du Commonwealth et enverra une équipe composée de près de 400 des meilleurs athlètes et entraîneurs pour représenter le pays. Les prochains Jeux auront lieu à Birmingham, en Angleterre, du 28 juillet au 8 août 2022. Pour de plus amples renseignements, visitez www.commonwealthsport.ca

