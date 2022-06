Fibocom et Aetina collaborent pour apporter des capacités 5G Release 16 à une IA périphérique basée sur le Jetson Xaviertm NX de NVIDIA®





Fibocom (mnémo: 300638), un chef de file mondial des solutions IdO (Internet des Objets) sans fil et des modules de communication sans fil, annonce une collaboration avec Aetina Corporation, le fournisseur de solutions GPGPU et d'IA périphérique à haute performance, à l'occasion de l'Embedded World 2022. Cet effort conjoint vise à apporter des capacités 5G très rapides, ultra fiables et à faible latence, optimisées par le module 5G conforme R16 de Fibocom FM160-EAU, à la plateforme informatique d'IA périphérique AN810-XNX d'Aetina, pour le secteur de la robotique, des drones, de l'IdO industriel, des soins de santé connectés et autres.

Baptisée IAdO, la combinaison entre l'intelligence artificielle et l'IdO crée de nouvelles possibilités à l'ère des prises de décisions accélérées et éclairées. La réactivité élevée de l'IAdO est le résultat du basculement de la puissance de calcul informatique vers la périphérie. Basé sur le Jetson Xavier NX de NVIDIA, Aetina AN810-XNX est la principale plateforme au monde en termes de performance et de calcul IA écoefficient. Cette plateforme informatique périphérique prend en charge le dispositif M.2 avec port d'extension, pour aider les développeurs à renforcer la capacité de communication de leurs systèmes, la flexibilité de la connectivité, avec une connectivité I/O flexible et rapide.

La 5G permet à l'IAdO d'éliminer le goulot d'étranglement données-transmission, tout en analysant et apprenant des données avec une précision rapide. Conforme aux normes 3GPP Release 16 (R16), Fibocom FM160-EAU est un module 5G M.2 à haute performance prenant en charge l'agrégation des porteuses NR, qui optimise l'expérience utilisateur 5G grâce à une rapidité exceptionnelle, une couverture élargie, un rendement boosté et une capacité accrue. Intégré à la plateforme d'IA périphérique Aetina AN810-XNX, le FM160-EAU fournit des capacités 5G R16 optimisées en périphérie, permettant ainsi aux entreprises et à l'industrie de s'appuyer sur des décisions intelligentes et autonomes.

Fibocom et Aetina approfondiront leur relation afin d'optimiser les solutions d'IA périphérique basées sur la plateforme Nvidia Jetson AGX Orin, avec un module 5G à haute performance conforme aux dernières normes 3GPP. En collaboration avec des partenaires sectoriels, Fibocom et Aetina s'engagent à promouvoir le développement de l'IAdO 5G.

"Aetina a mis sur pied un vaste et solide écosystème dans le secteur mondial de l'IA périphérique", déclare Austin Lin, Jetson Series Product Division Head, Aetina. "Ce partenariat avec Fibocom répond aux attentes croissantes de nos clients en matière de développement de plateformes IA éprouvées et disposant d'une connectivité périphérique en temps réel."

"Notre collaboration avec Aetina témoigne de l'engagement de Fibocom à concrétiser le monde IAdO", déclare Simon Tao, directeur général, MBB Product Management Dept., Fibocom. "En apportant des capacités 5G en périphérie, l'IAdO réalisera son plein potentiel et ouvrira la voie à une connectivité massive qui révolutionnera notre façon de vivre, de travailler et de jouer."

À propos d'Aetina

Créé en 2012 à Taipei, Taïwan, Aetina Corporation est un chef de file des solutions d'IA périphérique GPGPU et Jetson à haute performance pour des applications embarquées. Avec une attention particulière portée au secteur industriel, nous fournissons des composants industriels et des services de longévité. Nous sommes également un intégrateur sur le marché de l'IAdO pour abaisser les obstacles auxquels nos clients sont confrontés grâce à des solutions GPU intelligentes, novatrices et fiables.

À propos de Fibocom

Fibocom est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de modules de communication sans fil dans le secteur de l'IdO (Internet des Objets), mais aussi le premier fournisseur de modules sans fil coté en bourse (code mnémonique : 300638) en Chine. Nous fournissons des solutions de communication sans fil pour l'IdO de bout en bout aux opérateurs de télécommunications, aux fabricants d'équipements pour l'IdO et aux intégrateurs de systèmes pour l'IdO. Avec plus de deux décennies d'engagement dans la M2M et les technologies de communication pour l'IdO, et forts d'un vaste savoir-faire, nous sommes capables de développer, de façon indépendante, des modules de communication sans fil haute performance, notamment dans les domaines suivants : 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, Android Smart, Automobile, WCDMA/HSPA(+), GSM/GPRS, Wifi et GNSS. En plus des solutions de communication fiables, pratiques, sûres et intelligentes pour l'IdO pour pratiquement toutes les industries verticales, nous visons également à personnaliser les meilleurs modules et solutions pour l'IdO pour répondre à vos besoins spécifiques.

