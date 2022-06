Le président Philippe Bourke quitte ses fonctions « Je suis très fier des avancées du BAPE »





QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) annonce le départ de son président, M. Philippe Bourke, à compter du 15 juillet 2022. Fier de son bilan à la tête de l'organisation à l'issue d'un mandat de 5 ans ayant débuté en novembre 2017, M. Bourke quitte ses fonctions afin d'entreprendre de nouveaux défis professionnels.

Dans sa lettre adressée au ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Bourke en profite avant tout pour dresser un bilan de ses réalisations :

« Dès le début de mon mandat, j'ai su mobiliser le personnel du Bureau autour d'un plan stratégique ambitieux. Tout en veillant au maintien des plus hauts standards en matière d'éthique et de déontologie, ce plan visait entre autres la mise en valeur de l'institution afin qu'elle soit mieux connue et reconnue, et que nous puissions tous en être fiers. Cette période a notamment vu se déployer d'importants efforts pour accroitre et diversifier la participation, lesquels ont été propulsés par les contraintes imposées par la pandémie de COVID-19. Le virage numérique associé au projet de transformation du milieu de travail, lequel a fait du BAPE un véritable leader au sein du gouvernement du Québec, a aussi contribué significativement au développement de l'offre numérique pour les citoyens. »

Ensuite, après avoir souligné que ces avancées n'auraient jamais pu se réaliser sans la compétence, l'engagement et le soutien indéfectible du personnel du BAPE, M. Bourke fait part de ses aspirations quant à l'avenir du Bureau :

« En phase avec les orientations du plan stratégique 2021-2025 du BAPE, je compte sur le gouvernement du Québec pour qu'il maintienne sa confiance et son soutien à cette importante institution. Il a, lui aussi, sa part de responsabilité pour préserver l'indépendance, l'impartialité et la crédibilité du Bureau ». Pour ce faire, M. Bourke mentionne entre autres que le gouvernement « ne doit pas hésiter à faire appel au BAPE pour l'éclairer sur des questions environnementales sensibles ou stratégiques. »

« En terminant, je vous invite à vous assurer qu'au terme de la procédure de sélection qui sera lancée au cours des prochaines semaines, la personne qui sera nommée à la présidence du BAPE saura chérir et défendre les fondements de sa mission et de ses rôles. En ce sens, elle devra non seulement avoir à coeur de promouvoir et de valoriser l'importance de la participation du public dans le processus d'évaluation environnementale québécois, mais aussi de chercher à ce que les outils et les pratiques d'information et de consultation s'adaptent en continu aux besoins des citoyennes et des citoyens, aux avancées technologiques, et aux règles de l'art dans ces domaines. »

Enfin, le personnel du BAPE tient à remercier chaleureusement M. Bourke pour son remarquable engagement en toutes circonstances, pour son travail acharné à développer une plus grande démocratie participative, à défendre et à renforcer l'image du BAPE, ainsi qu'à multiplier les occasions pour faire rayonner l'organisation partout au Québec.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement qui pourraient avoir des répercussions sur leur milieu ou sur leur qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

