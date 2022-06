L'Institut canadien des actuaires lance une nouvelle image tournée vers l'avenir





OTTAWA, 22 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut canadien des actuaires (ICA) a lancé un nouveau logo et une image de marque renouvelée.



« Nous traversons une période de transition, alors que nous progressons dans de nouveaux domaines d'intérêt pour la profession et nous voulons être mieux compris, plus accessibles et plus pertinents. Je suis très enthousiasmée par notre nouvelle marque qui reflète cette vision moderne de l'ICA », affirme Hélène Pouliot, FICA, présidente désignée de l'ICA.

« Notre nouvelle marque est optimiste, radieuse et tournée vers l'avenir. Elle renforce notre engagement à mieux servir les membres, à bâtir une communauté de professionnels et professionnelles plus forte, et à rendre les actuaires plus visibles pour ceux et celles qui ne savent pas (encore) qui nous sommes », indique Michel Simard, directeur général de l'ICA.

Le logo et le style renouvelés s'inspirent de l'iconographie canadienne et les couleurs fraîches expriment la croissance et le dynamisme qui sont au coeur de la mission de l'ICA.

« Un style et une voix renouvelés nous ouvrent la porte pour mieux communiquer avec les Canadiens et les Canadiennes, et les gens du monde entier. Les actuaires ne travaillent pas en arrière-plan ou dans les coulisses. Au contraire, nous sommes ici et nous faisons partie de l'action. Nous sommes jeunes et jeunes de coeur. Et nous sommes inclusifs. Désormais, notre marque reflète le vrai visage de la profession », explique Sandra Caya, directrice des communications, du marketing et des affaires publiques à l'ICA.

Renseignez-vous sur la nouvelle marque de l'ICA.

