Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un investissement important à l'appui de milliers de chercheuses et chercheurs en sciences et en génie





OTTAWA, ON, le 22 juin 2022 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, annoncera l'octroi de nouveaux fonds pour la recherche axée sur la découverte. Ces fonds viseront à accroitre les retombées des sciences, de la technologie et de l'innovation au Canada.

L'annonce sera précédée d'une visite du laboratoire de Pierre Berini, professeur éminent de génie électrique et de physique à l'Université d'Ottawa.

Le ministre répondra aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le 23 juin 2022 Heure : Visite du laboratoire - 8 h 45 (HAE)

Annonce - 9 h 15 (HAE) Lieu : Université d'Ottawa

Complexe de recherche avancée (hall d'entrée)

25, rue Templeton

Ottawa (Ontario)

K1N 6N5 Canada

L'annonce sera diffusée en direct sur la page Facebook du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

Note aux médias

Les membres des médias pourront participer en personne ou par téléconférence.

Participation en personne

Les membres des médias qui souhaitent participer en personne à l'évènement doivent confirmer leur présence aux Relations avec les médias du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) en écrivant à [email protected]. Elles et ils doivent arriver au moins 15 minutes en avance pour s'inscrire à la réception.

Participation par téléconférence

Les membres des médias qui souhaitent participer par téléconférence à l'évènement doivent écrire aux Relations avec les médias d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), à [email protected], pour savoir comment se connecter.

