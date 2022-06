Accuracy renforce ses compétences en stratégie & transformation et dans le secteur des infrastructures à Montréal et à Toronto





MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Accuracy a le plaisir d'annoncer les nominations de Sebastian Krolik, directeur principal, et de Robyn Gordon, directrice.

Sebastian Krolik bénéficie de près de 10 ans d'expérience en conseil de stratégie et transformation acquise au sein de différentes sociétés de conseil. Son expérience couvre un vaste éventail de projets réalisés dans de multiples secteurs d'activité (intégrations post-fusion, création de plans stratégiques, projets d'optimisation opérationnelle, support à des investisseurs privés en matière de revues diligentes stratégiques, gestion de projets couvrant à la fois la stratégie et le développement de logiciels en Amérique du Nord). Sébastien est titulaire d'un baccalauréat en commerce (majeure en finance, mineure en économie) de l'Université McGill, où il a obtenu un prix Convocation du doyen. Il a en outre reçu plusieurs bourses d'études pour ses résultats universitaires exceptionnels en gestion.

Robyn Gordon a passé cinq ans au sein de l'équipe en charge des Projets d'infrastructure et d'investissement de Deloitte à Toronto après plusieurs années d'expérience dans le secteur de l'ingénierie et de la construction, notamment au sein d'une entreprise de construction « Fortune 500 », tant dans le domaine de l'approvisionnement que dans celui de la gestion de projets. Robyn a une grande expérience du secteur public acquise au sein du service d'ingénierie et de construction d'une administration municipale. Elle a par ailleurs, fait ses preuves en matière de respect des délais, de sécurité, des budgets et des attentes en matière de qualité des projets sur lesquels elle est intervenue. Elle est titulaire d'un diplôme de premier cycle en génie civil, avec spécialisation en génie civil structurel, de l'Université McGill, et d'une maîtrise en gestion de l'innovation de l'Université de Toronto. Elle détient le titre d'ingénieure, Professional Engineers of Ontario, et celui de professionnelle en gestion de projets (PMP), Project Management Institute.

« Par leurs expertises, leurs expériences et leurs qualités humaines, les arrivées de Sebastian Krolik et de Robyn Gordon s'inscrivent pleinement dans la stratégie de développement d'Accuracy au Canada et viennent supporter la forte croissance de nos activités tant à Montréal qu'à Toronto », a déclaré Ghislain Richter, associé.

Au sujet d'Accuracy

Accuracy est un cabinet de services-conseils totalement indépendant qui conseille les dirigeants et les actionnaires d'entreprises lors de situations stratégiques ou critiques, notamment dans le cadre de transactions, de litiges ou de crises. Il dispose de bureaux à Montréal et à Toronto et s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire de 50 professionnels et sur les expertises de 450 consultants à travers le monde. La force d'Accuracy : faire le lien entre la stratégie, les faits et les chiffres. Nos équipes sont internationales et multiculturelles. Elles combinent des compétences multiples pour fournir des services sur mesure à nos clients. Accuracy recrute uniquement les meilleurs talents. Accuracy est présent dans 14 pays d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique du Nord, et ses équipes réalisent des mandats partout dans le monde.

SOURCE Accuracy

Communiqué envoyé le 22 juin 2022 à 13:17 et diffusé par :