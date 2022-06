Le gouvernement investit dans un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants accessible et inclusif partout au Canada





OTTAWA, ON, le 22 juin 2022 /CNW/ - Bâtir un pays sans obstacle est une priorité essentielle pour le gouvernement du Canada. C'est pourquoi il travaille en étroite collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour créer un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de haute qualité, abordable, accessible et inclusif. Ces efforts contribueront à faire en sorte que toutes les familles au Canada, y compris celles avec des enfants en situation de handicap, aient accès à des services de garde adaptés à leurs besoins et inclusifs dès le départ.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, s'est jointe à la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, pour annoncer un financement de 12,5 millions destiné à supporter 225 centres d'apprentissage et garderies réglementés ou agréés à l'échelle du Canada, dans le cadre du volet petits projets d'apprentissage et garde de jeunes enfants dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité.

La ministre Qualtrough et la ministre Gould ont fait l'annonce au Centre d'appui et de prévention d'Ottawa, en Ontario. Ce centre reçoit 37 009 $ par l'entremise du volet petits projets d'apprentissage et garde de jeunes enfants, afin de doter son centre éducatif d'équipement spécialisé pour les enfants ayant des besoins spéciaux. On prévoit notamment la création d'une salle sensorielle qui permettra aux enfants en situation de handicap de s'épanouir dans un environnement stimulant, sécuritaire et respectueux de leurs besoins.

Le gouvernement du Canada a fait un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, en partenariat avec les provinces et les territoires ainsi que les partenaires autochtones. Combiné à d'autres investissements, y compris l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans seront fournis à l'appui de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

Les ententes effectuées avec chaque province et territoire afin de bâtir un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à 10 $ par jour, à l'échelle du Canada, assurera que chaque enfant y compris ceux en situation de handicap, les enfants autochtones et ceux qui font partie des communautés de langue officielle en situation minoritaire ont accès à des garderies de haute qualité et abordables.

La mise en place d'un système de garde d'enfants abordable, accessible et inclusif pour tous les Canadiens et Canadiennes dans toutes les régions du pays est essentielle aux efforts du gouvernement pour soutenir les familles tout en créant de bons emplois et en faisant croître l'économie.

Citations

«?Nous sommes fiers d'investir dans des organismes qui comprennent la valeur et l'importance de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Il s'agit de créer des espaces communautaires ou chaque enfant, chaque famille est accueillie et bienvenue. Il s'agit de faire mieux pour les personnes en situation de handicap ».

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Les familles qui ont des enfants en situation de handicap éprouvent toujours des difficultés particulières à trouver une place dans une garderie accessible qui répond à leurs besoins. Ces projets dans les centres de garde d'enfants à travers le pays appuieront nos efforts afin de créer un système de garde d'enfants inclusif dès le départ, donnant à chaque enfant canadien le meilleur départ possible dans la vie.?»

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

"Lorsque les familles et les proches aidants des enfants en situation de handicap peuvent accéder à des ressources et à des services significatifs, tels des options de garde d'enfants accessibles, cela signifie que notre gouvernement s'engage à soutenir les familles d'un océan à l'autre, où les enfants et les parents ont vraiment une chance égale d'être inclus dans tous les aspects de la société canadienne."

- La présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier

Les faits en bref

L'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017 a révélé qu'un Canadien ou Canadienne sur cinq de 15 ans et plus, soit près de 6,2 millions de personnes, déclare avoir une incapacité.

Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et de contributions par lequel le gouvernement finance des projets d'infrastructure à l'échelle du Canada en vue d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et le marché du travail. Depuis le lancement du Fonds pour l'accessibilité en 2007, plus de 6 000 projets ont été financés, aidant ainsi des milliers de Canadiens et Canadiennes à accéder aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur collectivité.

en vue d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et le marché du travail. Depuis le lancement du Fonds pour l'accessibilité en 2007, plus de 6 000 projets ont été financés, aidant ainsi des milliers de Canadiens et Canadiennes à accéder aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur collectivité. Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé des investissements totalisant 30 milliards de dollars en cinq ans pour mettre en place un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité, abordable, souple et inclusif dans tout le Canada . Dans le cadre de cet investissement, le budget de 2021 a prévu 25 millions de dollars sur deux ans, par l'intermédiaire du Fonds pour l'accessibilité, afin de réaliser des progrès immédiats pour les enfants en situation de handicap, en aidant les garderies à effectuer des mises à niveau de l'infrastructure et des TIC afin d'améliorer l'accessibilité de leurs installations.

. Dans le cadre de cet investissement, le budget de 2021 a prévu 25 millions de dollars sur deux ans, par l'intermédiaire du Fonds pour l'accessibilité, afin de réaliser des progrès immédiats pour les enfants en situation de handicap, en aidant les garderies à effectuer des mises à niveau de l'infrastructure et des TIC afin d'améliorer l'accessibilité de leurs installations. Le financement annoncé aujourd'hui dans le cadre du volet petits projets d'apprentissage et garde de jeunes enfants du Fonds pour l'accessibilité a été versé dans le cadre du budget 2021 et distribué aux projets au moyen d'un processus d'appel de propositions qui s'est déroulé du 3 décembre 2021 au 14 février 2022.

distribué aux projets au moyen d'un processus d'appel de propositions qui s'est déroulé du 3 décembre 2021 au 14 février 2022. Dans le budget de 2022, le gouvernement propose de consacrer 625 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2023-2024, à l'établissement du Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Ce financement permettra aux provinces et aux territoires d'investir davantage dans les services de garde d'enfants, par exemple en construisant de nouvelles installations.

Liens connexes



Fonds pour l'accessibilité

Le gouvernement du Canada finance l'amélioration de l'accès à des centres d'apprentissage et de garde des jeunes enfants inclusifs dans tout le pays

Vers un Canada accessible pour les personnes en situation de handicap

Vers des services de garde à 10 $ par jour

Document d'information

Volet petits projets d'apprentissage et garde de jeunes enfants dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité

La volet petits projets d'apprentissage et garde de jeunes enfants dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité vise à améliorer l'accessibilité et la sécurité dans les centres d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui sont réglementés ou agréés. Cela aidera à soutenir les enfants en situation de handicap, les parents et tuteurs ou les employés en situation de handicap. L'objectif est de faire en sorte que toutes les familles canadiennes aient accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité, abordables, souples et inclusifs.

Grâce à un processus d'appel de propositions, qui s'est déroulé du 3 décembre 2021 au 14 février 2022, 225 centres d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada recevront un financement total de 12,5 millions de dollars pour favoriser un départ sans obstacle pour les enfants en situation de handicap, leurs parents et tuteurs, et les animateurs de services de garde.

Organisations canadiennes qui ont reçu un financement dans le cadre du processus d'appel de propositions relié à ce programme en 2021-2022 :

Amazing Grace Daycare (Alberta)

Arts In Motion (Alberta)

Maison Montessori Aspen Hill (Alberta)

Atlas Learning Preschool Incorporated (Alberta)

Bluebird Academy Daycare & After School Care (Alberta)

Braineer Academy Ltd. (Alberta)

Calgary Immigrant Educational Society (Alberta)

École préscolaire Cookie Jar Preschool (Alberta)

Cups (Alberta)

Daydreams ELCC Ltd (Alberta)

Early Start Learning Centre (Alberta)

Expanding Imaginations Child Care (Alberta)

FCSS - Ville de Hinton (Alberta)

First Christian Reform Church (Alberta)

Fishing Lake Metis Settlement (Alberta)

Fraser River CEC - Centre Of Early Childhood Development & Family Services Inc. (Alberta)

Glengarry Child Care Society (Alberta)

Jolly Smart Kids Childcare Center Inc. (Alberta)

Lac La Biche Aboriginal Head Start (Alberta)

Little Hands Montessori Academy Ltd. (Alberta)

Little Heartprints Academy Inc. (Alberta)

Little Steps Development (Alberta)

Lycee Louis Pasteur Society (Alberta)

Mama Roza Garden Childcare Ltd (Alberta)

Manning Regional Child Care Association (Alberta)

Mcleod Day Care (Alberta)

Municipalité de Jasper (Alberta)

Narnia Learning Centre (Alberta)

Normandeau Child Care (Alberta)

Nurture By Nature Early Learning Academy (Alberta)

Renfrew Educational Services (Alberta)

Rhyme & Reason Early Learning (Alberta)

École River Valley (Alberta)

Stepping Stones Day Care Society (Alberta)

Sunrise Wetaskiwin Daycare & Out Of School Care (Alberta)

Three Hills Early Childhood Society (Alberta)

Thriveology Clinical Services (Alberta)

École préscolaire Treehouse (Alberta)

Vegreville Preschool Association (Alberta)

Vivo For Healthier Generations (Alberta)

Voyage Childcare Center Inc (Alberta)

Wainwright Children's Centre (Alberta)

World Of Wonders Daycare (Alberta)

Young Women's Christian Association Of Calgary (Alberta)

Academics Prekindergarten (Colombie-Britannique)

Alberni Valley Childcare Society (Colombie-Britannique)

BLPA (Colombie-Britannique)

Boys And Girls Clubs Of Central Vancouver Island (Colombie-Britannique)

Burnside Gorge Community Association (Colombie-Britannique)

Discovery Kids Childcare (Colombie-Britannique)

Early Years Centre (Colombie-Britannique)

Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique (Colombie-Britannique)

Fort St. John Friendship Society (Colombie-Britannique)

Grandview Terrace Childcare Centre (Colombie-Britannique)

Inclusion Langley Society (Colombie-Britannique)

Kamloops United Church Pre-School & Out Of School Care (Colombie-Britannique)

Lighthouse Early Learning Centre (Colombie-Britannique)

Lower Fraser Valley Aboriginal Society (Colombie-Britannique)

Maven Lane (Colombie-Britannique)

Nanaimo Innovation Academy (Colombie-Britannique)

Osoyoos Child Care Centre (Colombie-Britannique)

Pemberton Children's Centre (Colombie-Britannique)

Periwinkle Children's Centre (Colombie-Britannique)

Pré-maternelle Pomme d'api (Colombie-Britannique)

Richmond Society For Community Living (Colombie-Britannique)

Robson Valley Community Services (Colombie-Britannique)

Royal City Academics (Colombie-Britannique)

Shalom Daycare (Colombie-Britannique)

La Cité de Courtenay (Colombie-Britannique)

The Nest Early Learning Centre (Colombie-Britannique)

Centre d'amitié autochtone Tilicum Lelum (Colombie-Britannique)

Wiggles And Giggles Group Daycare (Colombie-Britannique)

Ashern Day Care Co-Op Inc. (Manitoba)

CAHRD (Manitoba)

Centre d'apprentissage Les Cheminots (Manitoba)

Fisher Branch Care-A-Lot For Tots Inc. (Manitoba)

Garderie Les Petits Amis Day Care Inc. (Manitoba)

Kings Park Child Care Centre (Manitoba)

Le P'tit Bonheur inc. (Manitoba)

Morning Star Daycare Inc. (Manitoba)

Munroe Early Childhood Education Centre Inc. School Age (Manitoba)

Northwest Metis Council Inc. (Manitoba)

Portage Ukrainian Nursery School Inc (Manitoba)

École préscolaire Purcell International (Manitoba)

Regional Connections Inc. (Manitoba)

Riverdale Early Learning Centre Inc. (Manitoba)

St. Amant Foundation (Manitoba)

St.Vital Child Care (Manitoba)

Starting Blocks Inc. (Manitoba)

Sunflower Early Learning Centre Inc. (Manitoba)

Tache Community Daycare (Manitoba)

Woman Healing For Change (Manitoba) Inc (Manitoba)

YMCA de Brandon (Manitoba)

Académie Power Play Academy (Nouveau-Brunswick)

Au P'tit Monde de Franco inc. (Nouveau-Brunswick)

Brother Bear's Daycare Inc. (Nouveau-Brunswick)

Cedar Brook E.L.C (Nouveau-Brunswick)

Enrichkids (Nouveau-Brunswick)

Garderie La Forêt des découvertes inc. (Nouveau-Brunswick)

Garderie La Marelle Daycare inc. (Nouveau-Brunswick)

Geocamp 22 inc. (Nouveau-Brunswick)

Mon École / My School Child Care (Nouveau-Brunswick)

Reaching For Rainbows Child Development Centre (Nouveau-Brunswick)

Roche Papier Studio inc. (Nouveau-Brunswick)

Sutherland Childcare Center Inc. (Nouveau-Brunswick)

Coopérative The Ville (Nouveau-Brunswick)

YMCA du Grand Moncton (Nouveau-Brunswick)

Campus Childcare Inc. (Terre-Neuve-Et-Labrador)

CPE Les P'tits Cerfs-volants (Terre-Neuve-Et-Labrador)

Kidkare Children's Centre (Terre-Neuve-Et-Labrador)

New Fun Land Limited (Terre-Neuve-Et-Labrador)

Rainbow Railway Child Care Centre (Terre-Neuve-Et-Labrador)

Wonder Years Preschool And Daycare Inc. (Terre-Neuve-Et-Labrador)

YMCA de Terre-Neuve-et-Labrador (Terre-Neuve-Et-Labrador)

Setsi'e Frederick Daycare (Territoires du Nord-Ouest)

Première Nation d'Annapolis Valley (Nouvelle-Écosse)

École préscolaire Building Blocks (Nouvelle-Écosse)

Creative Kids Education Centre (Nouvelle-Écosse)

East Preston Day Care Centre (Nouvelle-Écosse)

Little Eagles Daycare (Nouvelle-Écosse)

Millbrook Early Education Centre (Nouvelle-Écosse)

Child Study Centre de l'Université Mount Saint Vincent (Nouvelle-Écosse)

Conseil de bande Pictou Landing (Nouvelle-Écosse)

Red Apple Children's Centre Ltd. (Nouvelle-Écosse)

École préscolaire Sherwood Park (Nouvelle-Écosse)

Wee Care Developmental Day Care Centre (Nouvelle-Écosse)

2514308 Ontario Inc (Ontario)

Angelic Treasures Christian Daycare, North York (Ontario)

BGC South East (Ontario)

Boys & Girls Club Of East Scarborough (Ontario)

Centre Psychosocial (Ontario)

Première Nation des Chippewas Of Rama (Ontario)

Clarkson Angels Child Care & Educational Centre (Ontario)

Dundas Valley Co-Operative Preschool Inc. (Ontario)

Early Childhood Development Center (Ontario)

Erindale Early Education Academy (Ontario)

Fort Erie Co-Operative Preschool (Ontario)

Frontenac Club Day Care Integration Programme (Ontario)

École préscolaire Gan Shalom (Ontario)

Happy Clown Daycare Ltd. (Ontario)

Inspire Montessori School Corp (Ontario)

Inspiring Minds Early Learning Centre (Ontario)

Kayla's Children Centre (Ontario)

Kidtopia Child Care Centre Inc. (Ontario)

Kinderschool Adlerian Nursery (Ontario)

Leaps & Bounds Children's Centre (Arnprior) (Ontario)

Linda Lowe Daycare (Ontario)

Little Einstein Day Care Centre (Ontario)

Little Peoples Daycare (Ontario)

Little Turtles Daycare And Learning Centre (Ontario)

École Waldorf de London (Ontario)

Lullaboo (Heartland) Inc. (Ontario)

Lullaboo Nursery And Childcare Center (Ontario)

Lullaboo Nursery And Childcare Center (Ontario)

Lullaboo Nursery And Childcare Center Inc (Ontario)

Lullaboo Nursery And Childcare Center Inc. (Ontario)

Lullaboo Nursery And Childcare Center Inc. (Ontario)

Lullaboo Nursery And Childcare Center Inc. (Ontario)

Lullaboo Nursery And Childcare Center Inc. (Ontario)

Milton Community Resource Centre (Ontario)

Académie Montessori de London (Ontario)

Municipalité de North Perth (Ontario)

Muskoka Family Focus And Children's Place (Ontario)

My First Montessori School (Ontario)

École Montessori Nelephant (Ontario)

Nshwaasnangong Child Care & Family Centre (Ontario)

Oak Tree Childcare Centre (Ontario)

Oxford Community Child Care, Inc. (Ontario)

Parent Resources Earlyon Child And Family Centre (Ontario)

Parkview Children's Centre (Ontario)

Pathways Health Centre For Children (Ontario)

Playcare Early Learning Centre Inc. (Ontario)

PVNCCDSB (Ontario)

Municipalité régionale de Niagara (Ontario)

Scenicview Childcare (Ontario)

Smart Start Learning Centre (Ontario)

Smart Start Learning Centre (Ontario)

St Peter's Child Care Centre (Ontario)

Maison St. Matthew's (Ontario)

Sunshine Heights Day Care (Ontario)

École Montessori Tender Treasures (Ontario)

The Scott Mission (Ontario)

Third St. Child Care Centre (Ontario)

Tiki's Day Care Centre Inc. (Ontario)

Tiny Hoppers Newmarket South (Ontario)

Today's Family (Ontario)

Two Short Storeys Academy (Ontario)

Tykes Of Columbus Child Care (Ontario)

Upper Canada Child Care (Ontario)

Willowbrae Academy Childcare (Ontario)

YMCA de Northeastern Ontario (Ontario)

YMCA Of Three Rivers Child Care - SERC (Ontario)

YMCA-YWCA de la région de la capitale nationale (Ontario)

York University Co-Operative Daycare Centre (Ontario)

YWCA Hamilton (Ontario)

Zoe's Tender Years Child Care Inc. (Ontario)

Angel Keepers Early Learning Centre Ltd (Île-du-Prince-Édouard)

Little Wonders Early Learning Center (Île-du-Prince-Édouard)

Mi'kmaq Family Resource Centre (Île-du-Prince-Édouard)

The Mount Playtime Daycare Centre (Île-du-Prince-Édouard)

West Royalty Child Care Centre (Île-du-Prince-Édouard)

Centre de la petite enfance Bobino Inc. (Québec)

Centre de la petite enfance Les Colibris (Québec)

Centre de la petite enfance Toldos (Québec)

CPE Auetissatsh (Québec)

CPE L'attrait mignon (Québec)

CPE Sakihitokiwam (Québec)

CPE Six Saisons (Québec)

Yaldei Toddlers Groups & Daycare (Québec)

Coopérative At Risk Together Community Service (Saskatchewan)

Building Brains Early Learning Centre (Saskatchewan)

East Central First Nations Education Authority (ECFNSA) (Saskatchewan)

École Grace Christian (Saskatchewan)

Hope's Home Incorporated (Saskatchewan)

La Ronge Child Care Co-Op (Saskatchewan)

Martensville Lutheran Early Learning Center (Saskatchewan)

Munchkin Mansion (Saskatchewan)

Munchkin Mansion (Saskatchewan)

Coopérative Next Generation Early Learning Centre (Saskatchewan)

Coopérative Nipawin Daycare (Saskatchewan)

Regina Eastview Daycare Inc. (Saskatchewan)

The Village Grenfell Child Care Centre (Saskatchewan)

Ville de Carnduff (Saskatchewan)

Yellow Quill Day Care (Saskatchewan)

YMCA Regina Inc. (Saskatchewan)

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 22 juin 2022 à 13:00 et diffusé par :