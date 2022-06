Pandémie de la COVID-19 - Les données sur l'analyse des eaux usées disponibles à compter d'aujourd'hui





QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Afin de suivre l'évolution de la circulation du virus dans la population, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce que les données de vigie de la COVID-19 dans les eaux usées sont désormais disponibles.

Le programme québécois de la vigie de la COVID-19 dans les eaux usées au Québec, dont le MSSS assure la coordination, est réalisé en collaboration avec plusieurs partenaires. Parmi ceux-ci, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) pilote les orientations scientifiques, l'analyse et la diffusion des données de vigie des eaux usées et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) agit à titre de responsable des opérations d'échantillonnage et d'analyse des eaux usées municipales en plus de contribuer aux travaux d'optimisation des méthodes d'analyse et de définition des standards de qualité.

Les données de la vigie de la COVID-19 sont un indicateur d'alerte utile pour suivre l'évolution de la circulation du virus ainsi que déceler l'émergence de nouvelles vagues ou de nouveaux variants connus dans les communautés.

Il est possible de détecter le virus de la COVID-19 dans les selles des personnes infectées, même si elles sont asymptomatiques ou n'ont pas été testées. La détection du virus dans les eaux usées vise ainsi à obtenir un signal précoce des tendances sur un territoire. Les données obtenues sont ainsi complémentaires aux autres indicateurs.

À compter de maintenant, ces données seront ainsi publiées de manière hebdomadaire par l'INSPQ et peuvent être consultées sur la page https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/eaux-usees.

Faits saillants :

La cueillette des premiers échantillons pour ce programme a débuté à la fin mars 2022 dans trois grands centres urbains, soit Québec, Laval et Montréal. Le programme est en cours de déploiement dans une quinzaine de municipalités.

et Montréal. Le programme est en cours de déploiement dans une quinzaine de municipalités. Le programme québécois bénéficie également de l'expertise du regroupement stratégique CentrEau, qui a mis en place un système de vigie de la COVID-19 dans les eaux usées de cinq régions du Québec dans le cadre d'un projet de recherche en 2021.

Éventuellement, le programme pourrait être étendu à la vigie d'autres infections et servir à détecter d'autres phénomènes ayant une portée de santé publique.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur la vigie de la COVID-19 dans les eaux usées : https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/eaux-usees

