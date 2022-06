Lancement d'Athena Club au Canada, premier marché international pour cette marque de vente directement au consommateur





L'augmentation de la présence de la marque dans le commerce de détail contribue à sa mission visant à améliorer la routine quotidienne de chaque personne à l'échelle mondiale

NEW YORK, 22 juin 2022 /CNW/ - Athena Club, une entreprise par abonnement qui offre des produits de soins personnels primés, a annoncé son lancement au Canada. Il s'agit du premier marché international pour l'entreprise américaine, et Athena Club sera la première marque de rasage et de soins personnels pour femmes s'adressant directement aux consommateurs au Canada.

Athena Club a bâti une entreprise prospère et à croissance rapide aux États-Unis, augmentant sa base d'abonnés de 1 000 % et dépassant le cap du million de produits expédiés aux clients au cours des 24 derniers mois. Des produits primés comme sa trousse de rasoir, qui est son meilleur vendeur, sont devenus viraux et ont suscité des milliers de critiques cinq étoiles de la part des consommateurs, ainsi que des éloges dans les médias, y compris Good Housekeeping, Refinery29 et Vogue. Les marchés en pleine croissance du rasage et des soins corporels au Canada sont l'occasion idéale pour Athena Club d'élargir sa présence dans le commerce de détail et d'offrir à la clientèle canadienne des produits de soins personnels propres, durables et magnifiquement conçus.

« Cette expansion au Canada, notre premier marché international, nous rapproche de notre mission d'améliorer la routine quotidienne de chaque personne à l'échelle mondiale, ont déclaré Maria et Charles Desmarais, cofondateurs et co-chefs de la direction d'Athena Club. Il s'agit non seulement d'une étape importante pour notre entreprise, mais fait aussi d'Athena Club le premier joueur de vente directement au consommateur dans notre catégorie à être lancé au Canada. Nous sommes ravis d'offrir les meilleurs produits pour le rasage, le corps, le bien-être et la menstruation aux clientes canadiennes qui veulent améliorer la qualité, l'efficacité et l'accessibilité de leur routine. Nous sommes impatients de voir leur réaction! »

Les produits primés et meilleurs vendeurs du portefeuille de la marque seront disponibles sur athenaclub.com, y compris la trousse Razor Kit, la mousse Cloud Shave, le gel pour le corps Creamy Body Wash, la lotion Dewy Body Lotion et le déodorant All Day Deo. Toute la gamme est offerte à moins de 50 $ CA, avec des prix allant de 8 $ CA à 45 $ CA.

À propos d'Athena Club

Athena Club est un guichet unique de vente directement aux consommateurs qui transforme l'industrie des soins personnels en améliorant la façon dont les gens prennent soin d'eux. En offrant des produits abordables et de grande qualité de soins pour le corps, le bien-être et la menstruation grâce à un service d'abonnement pratique, nous veillons à ce que vous ne manquiez jamais des produits essentiels dont vous avez besoin. Nos produits primés, comme notre trousse de rasoir à succès, sont fabriqués aux côtés d'experts en utilisant les matériaux et les ingrédients de la plus haute qualité qui sont les meilleurs pour vous et votre corps. Vous ne trouverez pas de produits chimiques, de colorants ou d'additifs durs, seulement les ingrédients les plus naturels et les plus durables. En mai 2021, l'entreprise a recueilli 15 millions de dollars pour sa ronde de financement de série A, ce qui lui a permis de se positionner en vue d'une croissance continue dans d'autres marchés et avec d'autres catégories de produits. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.athenaclub.com .

Liens connexes

www.athenaclub.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1844382/Screen_Shot_2022_06_13_at_2_41_52_PM.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1838608/AC_Wordmark_Navy_Logo.jpg

SOURCE Athena Club

Communiqué envoyé le 22 juin 2022 à 12:51 et diffusé par :