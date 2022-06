Mirabel offrira des cours de natation gratuits à tous les enfants en bas âge





MIRABEL, QC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - En ce début de saison estivale, le maire de Mirabel, M. Patrick Charbonneau, souligne l'importance de prendre un grand pas additionnel pour prévenir les noyades sur le territoire de la Ville.

« Il est capital que la Ville travaille à réduire le nombre de noyades des jeunes enfants. Cette offre de cours gratuits pour les enfants en bas âge est une façon concrète de soutenir nos familles et nos enfants, en agissant préventivement pour permettre aux enfants de développer des techniques qui pourraient leur sauver la vie. Nous devons tous travailler de concert afin d'assurer leur sécurité en utilisant toutes les ressources à notre disposition. Nous devons prendre tous les moyens nécessaires afin d'éviter des drames irréparables », indique le maire de Mirabel,

Bien que la réglementation sur les clôtures et sur l'accès aux piscines soit un outil nécessaire dans la diminution des risques de noyade chez les jeunes, la Ville de Mirabel est convaincue qu'il est encore plus important d'outiller les enfants mirabellois en leur apprenant à nager au plus jeune âge possible.

C'est pourquoi, dans un souci de sécurité publique et pour assurer l'autonomie des enfants en milieu aquatique, la Ville de Mirabel annonce fièrement qu'elle a l'intention d'offrir gratuitement des cours de natation à tous les enfants en bas âge sur son territoire. Mirabel sera l'une des premières Villes à entamer une telle démarche et qui bénéficiera du soutien de la Société de sauvetage du Québec.

M. Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec, mentionne l'importance de l'initiative de Mirabel. « Je ne peux qu'être fier et reconnaissant qu'une Ville telle que Mirabel se positionne comme un acteur de changement et emboîte le pas à diminuer les risques de noyade chez les jeunes enfants. Avec les drames survenus au cours des dernières semaines, j'encourage et j'invite personnellement tous les décideurs politiques et acteurs du milieu aquatique à créer une vague de changement au sein de leur organisation et de prendre exemple sur la Ville de Mirabel », lance-t-il.

Selon les dernières données de la Société de sauvetage du Québec, 5 % des victimes de noyades sont des enfants, mais 85 % de ces accidents sont causés par une absence de supervision ou par une supervision distraite. Dans ces cas, il devient donc nécessaire que les enfants soient en mesure de rester au-dessus de l'eau, du moins suffisamment longtemps pour permettre à un adulte d'intervenir.

C'est en ce sens qu'agit la Ville de Mirabel en facilitant l'accès aux cours de natation. Elle permettra à tous les jeunes Mirabellois en bas âge d'être autonomes dans l'eau, évitant des accidents tragiques.

« En tant que marraine d'honneur du programme Nager pour survivre, mon souhait le plus cher serait que tous les enfants du Québec bénéficient d'une telle gratuité aux cours de natation et apprennent à nager. En favorisant l'apprentissage de la natation chez les jeunes enfants, ils auront la possibilité de profiter des plaisirs de l'eau en toute sécurité. L'expérience sera positive et nous diminuerons les drames pour les familles. Merci à la Ville de Mirabel d'ouvrir cette voie de possibilité », affirme Mme Sylvie Bernier.

La Ville souhaite ainsi prévenir les noyades le plus efficacement possible. Les cours gratuits seront offerts dans le nouveau centre aquatique de Mirabel qui accueillera ses premiers usagers l'année prochaine.

Les différents services de la Ville travaillent activement pour déterminer les modalités des programmes. Les détails suivront une fois qu'ils auront été déterminés par la Ville.

SOURCE Ville de Mirabel

Communiqué envoyé le 22 juin 2022 à 12:39 et diffusé par :