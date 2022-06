iHerb annonce une importante mise à jour de son programme de récompenses pour ses millions de clients à travers le monde





L'un des plus grands détaillants en ligne de compléments alimentaires, de produits diététiques et de soins personnels basé aux États-Unis présente sa plateforme de récompenses la plus avantageuse au monde

PASADENA, Californie, 22 juin 2022 /PRNewswire/ -- iHerb , un leader mondial de commerce électronique dans le domaine de la santé et de la beauté, est fier d'annoncer la mise à jour et le développement du iHerb Rewards Program (programme de récompenses iHerb). Fort de plus de 25 ans de passion et de dévouement envers le service client, iHerb a oeuvré sans relâche pour apporter des améliorations significatives à son programme de récompenses révolutionnaire afin de remercier sa clientèle répartie aux quatre coins du monde pour son soutien et sa fidélité.

iHerb s'engage à offrir à ses clients, nouveaux et existants, des réductions exceptionnelles, des remboursements et des ressources éducatives dans le cadre de son programme de crédits Rewards. La fonction « répondez et gagnez » d'iHerb fournit des informations et des commentaires provenant de véritables consommateurs au sujet de leurs précédents achats afin de permettre aux acheteurs potentiels de faire des choix plus éclairés. Cette fonction permet également aux consommateurs d'obtenir des récompenses en contrepartie de leur participation, apportant ainsi une valeur ajoutée et renforçant la confiance et la fidélité entre la marque et l'acheteur. Grâce à l'ensemble de ses offres, le programme est spécifiquement conçu pour permettre à iHerb de créer un engagement significatif et d'établir des relations solides avec ses clients, démontrant ainsi l'engagement de la société à fournir un service client inégalé, du début à la fin du parcours d'achat en ligne.

En outre, les utilisateurs peuvent publier et partager des liens Rewards afin de rallier des filleuls et de recevoir des avantages exceptionnels, notamment :

Recevez 10 $ ou 10 % sur chaque parrainage

Nouveaux clients : Offrez une remise de 10 % et obtenez 10 $ US en crédit Rewards pour la première commande de votre filleul.

Client existant : Obtenez une commission de 10 % en crédit Rewards.

Obtenez une commission de 10 % en crédit Rewards. Donnez votre avis et gagnez jusqu'à 21 $ pour chaque avis

Donnez votre avis sur les produits que vous avez achetés sur iHerb et obtenez 1 $ US en crédit Rewards pour chaque avis une fois approuvé. De plus, obtenez 0,10 $ USD en crédit Rewards pour chaque vote utile, jusqu'à 200 pour 20 $.



Les avis peuvent être positifs ou négatifs. Veillez simplement à ce qu'ils soient aussi informatifs que possible.

Répondez et gagnez jusqu'à 10 $ pour chaque réponse

Répondez aux questions posées par d'autres clients ou visiteurs concernant les produits que vous avez achetés dans le passé et recevez 0,10 $ US en crédit Rewards pour chaque vote utile obtenu par votre réponse, jusqu'à 100 votes utiles ou 10 $ par réponse et par produit.



Plus vos réponses sont informatives et utiles pour les autres clients, plus elles recevront de votes utiles.

« Le programme iHerb Rewards offre désormais encore plus de possibilités à nos précieux clients et à notre communauté mondiale d'influenceurs, qu'il s'agisse de partager les valeurs d'iHerb par le bouche à oreille ou de faire part de leurs propres expériences avec les produits de santé et de bien-être sur notre site. Nous nous efforçons continuellement de proposer les meilleurs produits de santé et de bien-être au monde, et le programme de récompenses contribue à cet objectif en donnant aux clients et aux influenceurs des crédits qui peuvent être échangés lors de futurs achats ou même être convertis en argent. Nous estimons que ce programme de récompenses est le plus avantageux au monde pour les clients et les influenceurs », a déclaré Neil Folgate, vice-président du marketing de croissance.

En 2021, iHerb a octroyé plus de 50 millions de dollars de récompenses cumulées et plus de 20 millions de dollars de récompenses monétaires, la personne la plus récompensée ayant gagné plus de 870 000 dollars au total. Les clients peuvent créer un compte , se connecter pour partager des liens de parrainage et commencer à gagner de l'argent. Consultez la page iHerb Rewards pour plus d'informations

À propos d'iHerb : iHerb est la plus grande plateforme de commerce électronique au monde consacrée aux vitamines, minéraux et suppléments (VMS) et sa présence dans d'autres domaines de la santé et du bien-être des consommateurs ne cesse de croître. Des millions de personnes dans plus de 185 pays font confiance à cette entreprise. Celle-ci propose un portefeuille de produits de marque et de produits innovants développés par des tiers et de marque déposée, au meilleur rapport qualité-prix possible, livrés directement à ses clients. https://www.iherb.com

