Des choix déterminants pour la transition énergétique

MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Vivre en Ville donne aujourd'hui le coup d'envoi du mouvement Réduire notre empreinte. Initié par Vivre en Ville, ce mouvement rejoint celles et ceux qui veulent agir maintenant dans le but d'opérer, à leur échelle, la transition énergétique et climatique.

Le lancement a eu lieu à l'occasion du 6e Rendez-vous Collectivités viables de Vivre en Ville, en présence des partenaires de l'événement et du projet et devant plus de 450 personnes présentes à la Gare Dalhousie, à Montréal, ou participant en ligne de partout au Québec.

Dix choix collectifs pour transformer nos milieux de vie

L'endroit où l'on habite et la manière dont on se déplace ont un impact majeur sur notre empreinte énergétique. Les experts sur l'évolution du climat ont souligné l'importance d'agir sur les milieux de vie pour soutenir les changements nécessaires de nos modes de vie. Selon le plus récent rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), les solutions passent notamment par la transformation des villes. Dix choix collectifs se sont donc ajoutés aux 10 choix individuels pour réduire notre empreinte.

Passer des petits gestes aux choix déterminants pour réduire notre empreinte

« Le GIEC estime que si nous opérons les bons choix, nous pouvons diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70% d'ici 2050. Les petits gestes ne suffiront pas; il faut, dès maintenant, faire des choix déterminants, à l'échelle individuelle et collective. Nous devons tous, citoyennes et citoyens, municipalités, acteurs économiques et gouvernementaux, contribuer à ces efforts sans précédent », appelle Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville.

Quartier, maison, déplacements: choisir pour soi, pour nous, pour le climat

Le mouvement Réduire notre empreinte, c'est:

une toute nouvelle plateforme web qui présente une mine d'informations essentielles pour réduire l'empreinte énergétique à l'échelle des villes et des citoyennes et citoyens; ainsi qu' un compte Instagram dédié au mouvement;

qui présente une mine d'informations essentielles pour réduire l'empreinte énergétique à l'échelle des villes et des citoyennes et citoyens; ainsi qu' dédié au mouvement; une tournée citoyenne qui se rendra dans 11 villes du Québec, dont Shawinigan , Victoriaville , Saguenay, Repentigny , Sherbrooke et Montréal, avec des partenaires locaux;

qui se rendra dans 11 villes du Québec, dont , , Saguenay, , et Montréal, avec des partenaires locaux; une tournée des élus et élues partout au Québec;

partout au Québec; 10 choix collectifs et 10 choix individuels pour réduire notre empreinte;

et pour réduire notre empreinte; de nombreux outils pratiques pour passer à l'action.

Réduire notre empreinte est initié et coordonné par Vivre en Ville, avec la participation financière du gouvernement du Québec et la collaboration de nombreux partenaires.

Pour consulter la nouvelle plateforme: www.reduirenotreempreinte.com

Pour accéder à du visuel: www.instagram.com/reduirenotreempreinte

6e Rendez-vous Collectivités viables à la Gare Dalhousie, à Montréal

Le coup d'envoi du mouvement Réduire notre empreinte a été donné aujourd'hui lors du Rendez-vous Collectivités viables organisé par Vivre en Ville. Cette 6e édition du Rendez-vous rassemble plus de 450 personnes, spécialistes ou passionnées des collectivités viables, issues du monde municipal, de la recherche, des milieux économiques et de la société civile.

Sous la thématique Réussir les transitions pour réduire notre empreinte, l'événement met de l'avant l'importance d'opter pour une approche intégrée dans la lutte contre les changements climatiques afin de réussir toutes les transitions: énergétique, économique, écologique et juste. La conférence de clôture, « Regards croisés sur les défis de la transition », mettra en vedette Bruno Marchand, maire de Québec, et Valérie Plante, mairesse de Montréal, sur les défis qu'ont à relever les villes.

Vivre en Ville remercie chaleureusement tous les partenaires qui ont contribué au succès du 6e Rendez-vous Collectivités viables, dont son partenaire principal, le gouvernement du Québec, ainsi que Communauto, Fondaction, Hydro-Québec, la Ville de Montréal, Prével, l'Union des producteurs agricoles, la Caisse d'économie solidaire et le Consulat général de France à Québec.

À propos de Vivre en Ville

Organisation d'intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au développement de collectivités viables, oeuvrant tant à l'échelle du bâtiment qu'à celles de la rue, du quartier et de l'agglomération. Par ses actions, Vivre en Ville stimule l'innovation et accompagne les décideurs, les professionnels et les citoyens dans le développement de milieux de vie de qualité, prospères et favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l'intérêt collectif et le respect de la capacité des écosystèmes.

