MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) invite le public à visionner son Assemblée publique annuelle (APA) 2022 qui sera diffusée le 9 août 2022 à 16 h, heure de l'Est (HE).

Dans le cadre de la session préenregistrée de l'APA, VIA Rail fera état aux Canadiennes et Canadiens de sa performance, ses résultats financiers et ses projets de 2021, une année marquée par l'accent continu mis sur la reprise de service et la modernisation.

La présidente du conseil d'administration de VIA Rail, Françoise Bertrand, et Martin R Landry et Marie-Claude Cardin participeront à l'APA 2022 qui sera disponible sur la page Facebook et la chaîne YouTube de VIA Rail.

Vidéo | Assemblée publique annuelle 2022 de VIA Rail

Comment : Visitez la page Facebook ou la chaîne YouTube de VIA Rail

Quand : Mardi 9 août 2022

16 h (HE)

Nous voulons entendre les Canadiennes et les Canadiens

Cette année, le public pourra une fois de plus soumettre ses questions à VIA Rail en consultant sa page de l'Assemblée publique annuelle.

Quand : Du 27 au 30 juin

Les réponses aux questions les plus fréquentes seront publiées le 9 août sur la page de l'Assemblée publique annuelle.

Le rapport annuel 2021 de VIA Rail est disponible dans l'espace médias.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

