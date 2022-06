Valsoft acquiert le fournisseur espagnol de solutions logicielles industrielles Ingeniería Informática Interactiva





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / 22 juin 2022 / Valsoft Corporation inc. (« Valsoft »), société canadienne spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation de firmes logicielles verticalement intégrées, est heureuse d'annoncer l'acquisition d'Ingeniería Informática Interactiva.

Située à Barcelone, Ingeniería Informática Interactiva (III) propose des solutions logicielles pour le secteur de la construction, notamment Soft Sumind, un système ERP destiné aux distributeurs de matériaux industriels dans les segments de l'électricité, du CVC, de la plomberie et de la quincaillerie. La firme espagnole vient s'intégrer au marché vertical de la construction de Valsoft en rejoignant Telematel, acquise en juin 2021.

Fondée en 1992, Ingeniería Informática Interactiva est une firme espagnole de premier plan, spécialisée dans le développement de logiciels pour les entreprises commerciales et industrielles, et dans les solutions pour le segment de la distribution industrielle. Cette orientation a permis à III d'acquérir une connaissance approfondie des besoins actuels et futurs des entreprises du secteur, de déployer des solutions très nichées tout en offrant des services agiles et personnalisés à chacun de ses clients, situés principalement en Espagne, mais aussi en France, au Maroc et à Andorre.

« Après 30 ans d'activité sur le marché, Ingeniería Informática Interactiva entame une étape charnière, estiment les fondateurs José Collado et Carlos Martínez. Valsoft, comme multinationale d'envergure, nous permettra de saisir de nouvelles occasions dans le secteur vertical de la construction et de profiter de sa vision stratégique. »

Ingeniería Informática Interactiva est une entreprise agile et orientée vers les résultats, dont les solutions visent à véritablement répondre à toutes sortes de besoins actuels et futurs des entreprises. En ce sens, elle s'intègre parfaitement au portefeuille actuel de Valsoft. Ingeniería Informática Interactiva devient ainsi la troisième société basée en Espagne à se joins à la famille Valsoft.

Les fortes possibilités de croissance dans le secteur de la construction ont suscité l'intérêt de Valsoft, ainsi que la valeur ajoutée qu'elle représente pour tous les clients de ce segment grâce à de nouvelles synergies qui accroîtront la qualité de ses solutions et de ses services.

« Nous sommes ravis par l'expansion de notre secteur vertical de la construction et les occasions de croissance qu'elle génère, mais surtout par l'équipe et les valeurs qui caractérisent Ingeniería Informática Interactiva, ainsi que par son engagement indéfectible envers ses clients, soutient Michael Assi, président-directeur général d'Aspire, groupe d'exploitation de Valsoft. Nous sommes impatients d'accueillir les utilisateurs, les employés et les partenaires de III dans la famille d'Aspire Software. »

À propos de Valsoft Corporation

Créée en 2015, Valsoft acquiert et assure le développement de firmes logicielles verticalement intégrées qui proposent aux clients les meilleures solutions de leur catégorie dans leur segment ou marché respectif. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Valsoft cherche à acquérir et à conserver indéfiniment de telles firmes pour créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec les dirigeants en place.

À propos d'Ingeniería Informática Interactiva

Ingeniería Informática Interactiva est une firme espagnole de premier plan, spécialisée dans le développement de logiciels pour les entreprises commerciales et industrielles, notamment de solutions pour le segment de la distribution industrielle. Depuis plus de 30 ans, son activité très nichée lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie des besoins actuels et futurs des entreprises du secteur et d'offrir un service agile et personnalisé à chacun de ses clients, principalement situés en Espagne, mais aussi en France, au Maroc et en Andorre.

Valsoft était représentée à l'interne par David Felicissimo, avocat général, et Pamela Romero, conseillère juridique. À l'externe, Valsoft était représentée par Luis Marimon Prats de Marimon Abogados en Espagne.

