Biens d'intérêt patrimonial au Bas-Saint-Laurent - Le phare de l'Île-Verte est maintenant classé à titre d'immeuble patrimonial

QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif, annoncent le classement du phare de l'Île-Verte et de son site patrimonial situés dans la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Ce geste posé par la ministre, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, vise à assurer la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du plus ancien phare du Québec.

Le phare de l'Île-Verte possède des valeurs historique, architecturale et ethnologique. Il a été construit entre 1806 et 1809 pour indiquer l'entrée du chenal sud du fleuve Saint-Laurent. Sa structure en pierre de 3 niveaux a servi de modèle pour les autres phares construits dans la première moitié du XIXe siècle.

Le site patrimonial du Phare-de-l'Île-Verte comprend les bâtiments et les installations connexes de cette station. Ils témoignent notamment des divers moyens de signalisation élaborés au fil des ans. Le phare a été gardé par 4 générations de la famille Lindsay de 1827 à 1964. Le fonctionnement du phare a été automatisé; il sert toujours d'aide à la navigation.

«?En plus de guider les navires sur le magnifique fleuve Saint-Laurent, le phare de l'Île-Verte et son site sont de véritables repères de l'identité culturelle québécoise. Ils possèdent un riche passé et sont de rares témoins du métier de gardien de phare, souvent transmis de père en fils, et du mode de vie particulier qui lui est associé. Je suis très contente de procéder à ce classement et d'ainsi reconnaître ces joyaux qui contribuent à la beauté du paysage de la région.?»

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

«?C'est une immense fierté pour moi, en tant que député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, de voir le plus vieux phare du Québec être classé comme immeuble patrimonial. Ce classement est en droite ligne avec la volonté de notre gouvernement de mettre de l'avant le patrimoine bâti québécois et ce phare, qui nous rend si fiers, n'y fait pas exception. Construit en 1806, cet immeuble emblématique de la région a su passer à travers le temps et a été témoin des plus grands événements de notre riche histoire nationale.?»

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

En classant un bien patrimonial, la ministre reconnaît formellement sa valeur patrimoniale. Elle assure la protection du bien et favorise sa transmission aux générations futures.

Le bien patrimonial classé est inscrit au Registre du patrimoine culturel, ce qui contribue à sa connaissance et à sa mise en valeur auprès de la collectivité.

La Loi sur le patrimoine culturel telle que nous la connaissons aujourd'hui succède à une loi plus ancienne, soit la Loi relative à la conservation des monuments et des objets d'art ayant un intérêt historique ou artistique. Cette année, le Ministère souligne le 100e anniversaire de l'entrée en vigueur de cette première loi visant la protection du patrimoine de l'histoire du Québec et du Canada .

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

