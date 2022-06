Des technologies pour favoriser la vie active et l'inclusion sociale des personnes aînées - Un projet collaboratif mené par ExperiSens, le Centre collégial d'expertise en gérontologie (CCEG) et Alaviva





MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les experts de ExperiSens, le centre collégial de transfert technologique (CCTT) de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), et du Centre collégial d'expertise en gérontologie (CCEG) du Cégep de Drummondville sont heureux d'annoncer le lancement du projet de recherche Favoriser la vie active et l'inclusion sociale des personnes aînées ou à mobilité réduite à l'aide des technologies. Dans un contexte de population vieillissante, ce projet vise à développer des activités culturelles de stimulation multisensorielle spécifiques aux personnes âgées ou à mobilité réduite, ainsi qu'à faciliter l'utilisation et la mise en place de ces activités. Il permettra également de s'assurer que l'outil de communication technologique retenu pour ce projet, le robot compagnon Cutii, soit adapté à cette population, et plus largement aux autres utilisateurs.

D'ici 2029, la population du Québec comptera plus de 1 million de personnes âgées de 75 ans et plus. Pour les personnes aînées ou à mobilité réduite, la stimulation et la socialisation sont essentielles pour vivre et vieillir sereinement, sans quoi surviennent souvent des troubles de santé ou une détérioration de l'autonomie physique et cognitive. Depuis mars 2022, une équipe multidisciplinaire se penche sur cette problématique pour réaliser un projet de recherche appliquée. Ainsi, les chercheurs de ExperiSens et du CCEG travaillent de concert avec Alaviva, une entreprise qui favorise la vie active et l'inclusion à l'aide des technologies.

Le projet Favoriser la vie active et l'inclusion sociale des personnes aînées ou à mobilité réduite à l'aide des technologies vise à rendre plus accessibles des activités et des contenus en provenance d'attraits éloignés et à offrir aux personnes à mobilité réduite la possibilité de voyager virtuellement. Les partenaires industriels, le Musée POP de Trois-Rivières, le Musée Colby-Curtis à Stanstead et le Groupe Maurice, collaborent avec l'équipe de recherche pour assurer un environnement réel d'application et un transfert de connaissances tout au long des activités de recherche.

Le projet a également pour objectif d'apporter des ressources technologiques de socialisation fiables pour réduire la pression sur la pénurie de main d'oeuvre dans le secteur des résidences privées pour aînés (RPA) et en CHSLD.

« Le robot d'assistance sociale Cutii est une technologie novatrice qui permet de faire vivre des expériences d'accueil à distance. Dans le cadre de notre projet de recherche, Cutii permettra de connecter les personnes aînées au monde extérieur en les invitant à participer à des activités touristiques, sportives ou culturelles. Ce projet de recherche et d'innovation permettra également aux enseignants et aux étudiants de l'ITHQ d'évaluer le potentiel d'accès au tourisme et à la culture hors des lieux de pratique », a déclaré Martine Lizotte, directrice de ExperiSens, le CCTT de l'ITHQ.

« Notre projet collaboratif permet la mise en oeuvre d'innovations sociales et technologiques en gérontologie. Le vieillissement de la population s'avère une priorité incontournable et nous devons allier les forces vives des chercheurs et experts pour développer de nouvelles connaissances et innover afin d'adapter la société à ces réalités. S'unir au CCTT ExperiSens, à l'entreprise Alaviva et aux nombreux partenaires rattachés à ce projet contribuera à faire un pas de géant dans la direction souhaitée pour améliorer l'expérience intellectuelle, physique et sociale des personnes aînées ou à mobilité réduite », a ajouté Nathalie Mercier, directrice du CCEG.

« Quand il peut être difficile de sortir de chez soi, voire de son lit, l'idée de s'évader virtuellement est séduisante. Lors de tests, dès les premières interactions entre le robot Cutii et les personnes âgées, nous avons pu en constater les bienfaits, puisque ce compagnon virtuel permet aux aînés de se connecter notamment aux acteurs du milieu culturel. Le potentiel d'amélioration du dynamisme physique et cognitif est ainsi considérable. Quand mon père racontait son expérience avec le Musée Colby-Curtis, c'est comme s'il était allé véritablement en Estrie. Ma mère enviait mon père d'avoir pu voyager depuis la maison, alors que tout était fermé en raison de la COVID », a précisé Andrée Pelletier, directrice de Alaviva.

Ce projet est appuyé par une subvention d'un montant de 300 000 $ octroyé dans le cadre du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation (PSO), volet 2a - Projets de recherche innovation. La subvention provient du ministère de l'Économie et de l'Innovation ainsi que du ministère de la Santé et des Services Sociaux dans le cadre de son Plan d'action 2018-2023 : Un Québec pour tous les âges.

À propos de ExperiSens

Créé en 2018, ExperiSens est le centre collégial de transfert de technologie (CCTT) dédié à l'expérience multisensorielle de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), la plus importante école de gestion hôtelière au Canada, entièrement consacré au tourisme, à l'hôtellerie et à la restauration (THR).

ExperiSens est un centre de recherche appliquée qui vise à implanter une culture d'excellence en matière d'expérience client tant dans l'industrie de l'accueil que dans d'autres industries, en accompagnant les organisations dans le développement de concepts, de produits et de services novateurs qui contribuent à un accroissement de leur prospérité.

À propos du Centre collégial d'expertise en gérontologie

Intégré au Cégep de Drummondville, le Centre collégial d'expertise en gérontologie (CCEG | CCTT) du Cégep de Drummondville a pour mission de réaliser des recherches appliquées, des projets innovants, des formations et de l'aide technique, en innovant, ensemble, chercheurs, enseignants, étudiants, personnes aînées et membres des organisations, pour vivre et vieillir en harmonie.

Seul centre de recherche appliquée en gérontologie de niveau collégial au Canada, le CCEG | CCTT développe, en partenariat, des projets contribuant à rendre la société plus inclusive. Il se préoccupe des multiples dimensions du vieillissement de la population, en reconnaissant sa pluralité.

À propos d'Alaviva

Fondé en 2015, Alaviva est une division de Maelström créatif, une entreprise culturelle spécialisée dans la conception d'expositions, de circuits d'interprétation et d'activités éducatives. Alaviva a pris un virage numérique pour connecter les aînés aux acteurs culturels, accéléré par la pandémie avec l'introduction des robots d'assistance sociale pour stimuler et briser l'isolement des aînés.

