Corpay Cross-Border devient le fournisseur officiel de la FINA pour les paiements en devises.





La Fédération Internationale de Natation (FINA) et Corpay, une marque de FLEETCOR® (NYSE : FLT) et leader mondial des paiements d'entreprise, sont aujourd'hui très heureuses d'annoncer une collaboration pluriannuelle qui verra le groupe Corpay Cross-Border offrir ses solutions de change (FX) à la FINA. Ce nouvel accord a été annoncé à l'occasion des 19èmes Championnats du Monde FINA Budapest 2022, qui accueilleront les meilleurs athlètes aquatiques du monde entier.

La FINA et la famille FINA en général auront accès aux solutions de change innovantes de Corpay qui permettront de gérer le risque de change des paiements internationaux. En outre, la plateforme de négociation primée de Corpay Cross-Border permettra à FINA de gérer les paiements internationaux en devises à partir d'un point d'accès unique.

En tant qu'organe directeur mondial de six disciplines aquatiques - la natation, le water-polo, le plongeon, le plongeon de haut-vol, la natation artistique et la natation en eau libre - la collaboration de la FINA avec Corpay Cross-Border créera de précieuses opportunités pour la communauté aquatique mondiale, les hôtes d'événements et les partenaires de la FINA en leur fournissant des solutions et des capacités de paiements internationaux et de change.

Le président de la FINA, Husain Al-Musallam, a manifesté sa confiance dans le partenariat avec Corpay : « Nous sommes très heureux que Corpay Cross-Border rejoigne la famille FINA à un moment aussi passionnant pour la Fédération. Avec plus de soixante-dix événements internationaux par an, cette collaboration contribuera certainement à améliorer l'efficacité financière des multiples transactions en devises étrangères que nous effectuons chaque année avec les hôtes de nos événements, les fédérations membres et nos partenaires ».

Le président de Corpay Cross-Border, Mark Frey, poursuit : « Corpay Cross-Border est très honoré de rejoindre la famille FINA comme fournisseur officiel de paiements en devises. Je suis convaincu que la FINA et la famille FINA en général bénéficieront de l'accès à nos solutions complètes de paiements transfrontaliers et de gestion du risque de change, ainsi que de notre expérience des paiements acquise dans le monde du sport ». « Nous nous réjouissons de pouvoir les aider à dynamiser leurs paiements mondiaux et mettre en oeuvre leurs plans de gestion du risque de change au cours des nombreuses années à venir ».

À propos de Corpay

Corpay est un leader mondial dans le domaine des paiements commerciaux qui permet aux entreprises de toutes tailles de mieux suivre, gérer et payer leurs dépenses. Corpay propose à ses clients une gamme complète de solutions de paiement en ligne, notamment le paiement de factures, l'automatisation des comptes fournisseurs, les paiements transfrontaliers, la gestion du risque de change et les programmes de cartes d'entreprises. À titre de premier émetteur commercial de Mastercard en Amérique du Nord, Corpay traite plus d'un milliard de transactions chaque année. Corpay fait partie du portefeuille de marques FLEETCOR (NYSE : FLT). Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.corpay.com.

À propos de la International Swimming Federation / Fédération Internationale de Natation

Fondée en 1908, la FINA est l'instance dirigeante mondiale des sports aquatiques. Les principaux objectifs de la FINA sont de promouvoir et d'encourager le développement des sports aquatiques dans le monde entier, en assurant une compétition équitable et l'universalité de la participation. Composée de 209 fédérations nationales affiliées sur six continents, elle a son siège dans la capitale olympique de Lausanne (Suisse). La FINA et ses disciplines aquatiques constitue un pilier du Mouvement olympique et contribuent de manière décisive au succès des Jeux. Cinq disciplines de la FINA figurent actuellement au programme olympique quadriennal : la natation, le water-polo, le plongeon, la natation artistique et la natation en eau libre.

1 « Corpay » (une marque de Fleetcor (NYSE : FLT)) dans ce document fait principalement référence à la division transfrontalière de Corpay. https://payments.corpay.com/cross-border ; La liste complète des entreprises appartenant à la marque Corpay est disponible ici : https://payments.corpay.com/compliance.

* Sous condition de l'approbation du crédit et du respect de la conformité par la société Corpay concernée.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 juin 2022 à 11:10 et diffusé par :