Les travailleurs et travailleuses de l'éducation remettront des dizaines de milliers de lettres au premier ministre provincial Ford

Vingt-quatre heures avant que Doug Ford n'assiste à l'assermentation de son nouveau cabinet, les travailleurs et travailleuses de l'éducation de première ligne remettront des dizaines de milliers de lettres au premier ministre provincial à son bureau de Queen's Park.

S'adressant de but en blanc au premier ministre provincial réélu, les travailleurs et travailleuses de première ligne des conseils scolaires publics, catholiques, anglophones et francophones de la province revendiquent une augmentation de la dotation en personnel dans les écoles pour améliorer la prestation de services aux élèves en septembre, ainsi qu'une hausse de salaire réelle supérieure au taux d'inflation pour remédier aux bas salaires et aux problèmes de rétention.

Quoi: La remise de dizaines de milliers de lettres de travailleurs et travailleuses de l'éducation au premier ministre provincial Doug Ford. Qui: Les travailleurs et travailleuses de l'éducation de première ligne. Laura Walton, aide-enseignante et présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l'Ontario (CSCSO) du SCFP. Quand: Le jeudi 23 juin à 10 h 00. Où: Le studio des médias de Queen's Park Édifice législatif, salle 149 111, rue Wellesley Ouest, Toronto (Ontario) M7A 1A2

Les membres du SCFP-CSCSO se feront disponibles pour une séance de photos avec des bannières et des boîtes contenant leurs lettres devant l'édifice de l'Assemblée législative de l'Ontario à 9 h 00.

Selon un rapport intitulé Les salaires des travailleurs de l'éducation en Ontario : l'impact de dix années de compressions publié ce printemps, les travailleurs et travailleuses de l'éducation de l'Ontario sont les moins bien rémunérées du secteur, gagnant en moyenne seulement 39 000 $ par année. Le rapport s'appuyait sur de nouvelles données originales et plus de 16 000 travailleurs et travailleuses de l'éducation du SCFP ont répondu au sondage.

Le Conseil des syndicats des conseils scolaires de l'Ontario (CSCSO) regroupe 55 000 membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) à l'emploi des systèmes scolaires publics, catholiques, anglophones et francophones de la plus grande province du Canada. Les membres du CSCSO sont des aides-enseignants et aides-enseignantes, du personnel de bibliothèque scolaire, des adjoints et adjointes administratives, des concierges, des gens de métier, des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance, des travailleurs et travailleuses auprès des enfants et des jeunes, des instructeurs, des préposé(e)s aux services alimentaires, des technologues de l'audiovisuel, des surveillant(e)s de la sécurité dans les écoles et des travailleurs et travailleuses sociaux.

