Nominations et renouvellement de mandats au conseil d'administration de la Société d'habitation et de développement de Montréal





MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) ont le plaisir d'annoncer les nominations de Mme Marie-Yan Cyr et M. Jean Talbot pour siéger au conseil d'administration de la SHDM, ainsi que le renouvellement des mandats de Mme Julie Chaurette, M. Fabien Cournoyer et Mme Marie-José Roux Fauteux, pour une période de deux ans.

Ces nominations, entérinées lors de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal du 22 juin 2022, entrent en vigueur immédiatement. Conformément aux règles de saine gouvernance de la SHDM, le comité exécutif de la Ville de Montréal a la responsabilité de nommer les membres de son conseil d'administration, afin de représenter une diversité de profils et de compétences pertinentes pour guider l'organisation dans ses choix stratégiques.

« Je souhaite féliciter Mme Marie-Yan Cyr et M. Jean Talbot pour leur nomination ainsi que Mme Julie Chaurette, M. Fabien Cournoyer et Mme Marie-José Roux Fauteux pour le renouvellement de leur mandat au sein du conseil d'administration de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM). La mise en commun de leur savoir-faire va grandement contribuer à l'élaboration de stratégies innovantes pour améliorer l'abordabilité de la métropole. Nous avons très hâte de collaborer pour offrir aux Montréalaises et aux Montréalais un toit qui répond à leurs besoins et qui respecte leur capacité de payer », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

« Au nom du conseil d'administration, je souhaite la bienvenue à Mme Marie-Yan Cyr et M. Jean Talbot. Je suis heureuse que la SHDM puisse bénéficier de leurs expériences et de leurs compétences très complémentaires », s'est réjouie Mme Johanne Brunet, présidente du conseil d'administration de la SHDM. « Le renouvellement des mandats de Julie Chaurette, Fabien Cournoyer et Marie-José Roux Fauteux témoigne également de leur engagement et de leur contribution significative à la SHDM ».

À propos de Mme Marie-Yan Cyr

Titulaire d'un baccalauréat en architecture à l'Université de Montréal, d'une maîtrise en architecture de l'Université McGill et membre de l'Ordre des architectes du Québec, Marie-Yan Cyr possède une expérience solide en gestion de projets immobiliers, que ce soit dans le domaine commercial, résidentiel ou industriel. Après avoir travaillé dans différentes firmes d'architecture, elle a ensuite poursuivi sa carrière auprès d'investisseurs immobiliers. Sa créativité, son expertise en gestion de projet et en coordination de travaux, ainsi que son sens de la communication lui ont permis de devenir architecte en gestion d'actifs et projets majeurs chez Groupe Petra, poste qu'elle occupe aujourd'hui. Ayant une bonne compréhension des enjeux liés à la rénovation de bâtiments et au maintien d'actifs, elle apporte sa contribution pour développer l'immobilier abordable à Montréal en rejoignant le conseil d'administration de la SHDM le 22 juin 2022.

À propos de M. Jean Talbot

Titulaire d'un Baccalauréat en administration des affaires et d'un MBA de HEC Montréal, ainsi que d'un doctorat en Sciences de gestion de l'Université Montpellier II, Jean Talbot possède des expertises reconnues en gouvernance des technologies de l'information, en gestion des processus d'affaires et en transformation numérique des organisations. Aujourd'hui professeur émérite au département de technologies de l'information de HEC Montréal, Jean Talbot est également fondateur d'ÉDUlib, une plateforme de cours en ligne ouverts à tous. Ayant assumé plusieurs responsabilités administratives pour HEC Montréal dont la direction du programme de MBA, M. Talbot a également siégé sur différents conseils d'administration, dont celui du Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) et de HEC Montréal. Au cours de sa carrière, il a également participé à de nombreuses publications scientifiques et pédagogiques ; et a agi comme conférencier auprès de publics variés. Depuis mars 2020, il a été membre externe sur des comités de la SHDM, avant de rejoindre son conseil d'administration le 22 juin 2022.

À propos de la SHDM

Société paramunicipale à but non lucratif et financièrement autonome, la SHDM contribue au développement social et économique de la Ville de Montréal par le développement, la gestion et la mise en valeur d'actifs immobiliers de nature résidentielle, institutionnelle, industrielle, commerciale et culturelle. Mandataire de la Ville de Montréal, elle participe au maintien et à la création de milieux de vie abordables et durables, par une gestion responsable de son parc immobilier.

