Novakid commence les grandes vacances avec un camp d'été virtuel pour les enfants





Vous cherchez la combinaison parfaite d'activités intéressantes et divertissantes pour les enfants pendant les grandes vacances? Novakid, l'école d'anglais en ligne n°1 en Europe, est convaincue que les loisirs permettent aux enfants d'explorer le monde d'une manière amusante tout en leur enseignant la langue par le biais du jeu.

Afin de proposer aux enfants un apprentissage pendant les vacances d'été et de leur donner l'opportunité de se faire de nouveaux amis dans le monde entier, Novakid a lancé la deuxième édition du camp d'été international Easy Breezy.

« Le camp d'été Easy Breezy de cette année offre aux enfants l'occasion d'en apprendre davantage sur le monde en se faisant des amis aux quatre coins du globe. L'anglais joue un rôle crucial en tant qu'outil de partage et de communication d'idées, de pensées et d'informations, et permet de se faire de nouveaux amis. Nous pensons que les interactions significatives entre les enfants constituent un pas en avant vers un avenir meilleur. Cet été, les enfants s'immergeront dans un programme en ligne ludique au sein d'une communauté d'élèves du même âge. Ils pratiqueront leur anglais, découvriront le monde et passeront leur temps libre de manière productive pendant leurs vacances. » explique Max Azarov, le PDG de Novakid, interrogé sur le concept du camp d'été Easy Breezy.

Au cours de ce programme immersif en ligne de 3 mois, les jeunes élèves âgés de 4 à 15 ans participeront à plus de 70 activités éducatives, à des cours d'anglais gamifiés, ainsi qu'à divers ateliers divertissants sur l'artisanat, la cuisine, la comédie, l'art, la programmation, les Lego et Minecraft organisés par des enseignants et des experts de Novakid.

« Aucune connaissance ne peut être acquise sans l'établissement d'une routine matinale efficace. C'est pourquoi nous avons décidé d'inclure des séances d'exercices et de routine matinale pour les enfants dans le programme de notre camp d'été. Les séances matinales quotidiennes d'exercices et de yoga en ligne pour les enfants les aideront à améliorer leur concentration et à faire le plein d'énergie pour toute la journée », ajoute Olesya Lieber, Cheffe du développement de la marque et des projets spéciaux chez Novakid et mère de deux enfants.

Les enfants auront également la possibilité de découvrir le monde en profitant d'excursions accessibles en ligne ! Ils voyageront virtuellement aux quatre coins de la planète, visiteront des fermes aux États-Unis, rencontreront des pingouins amusants au Cap, exploreront New York et Bangkok, découvriront la stupéfiante Rio de Janeiro, exploreront la Nouvelle-Zélande et bien d'autres endroits incroyables. Les sessions diffusées en direct seront complétées par des activités d'apprentissage autonomes.

Une immersion linguistique sans quitter la maison grâce à la méthode ludo-éducative

Toutes les activités, défis et ateliers dans le cadre du programme de camp d'été Easy Breezy se tiendront en anglais, offrant aux enfants des expériences d'immersion linguistique depuis leur domicile. Le contenu est développé principalement dans le cadre de l'approche CLIL (Apprentissage intégré du contenu et de la langue) qui permet aux enfants d'apprendre l'anglais tout en découvrant d'autres sujets.

L'intégration de l'anglais dans des activités portant sur des sujets intéressants pour les enfants permet d'accroître leur motivation à apprendre la langue. Grâce au camp d'été Easy Breezy, les enfants auront l'occasion d'enrichir leur vocabulaire de manière ludique et de mettre leurs connaissances en pratique avec leurs pairs.

Les enfants renforceront leurs compétences linguistiques en continuant à les utiliser pendant les vacances scolaires. Ces sessions en ligne sont le moyen idéal de permettre aux enfants de s'amuser pendant les vacances scolaires sans perdre leur maîtrise de l'anglais.

La communauté Easy Breezy : un espace sûr et sécurisé pour des interactions porteuses de sens entre les enfants

Les enfants auront la possibilité de se faire des amis dans le monde entier en participant au camp d'été Easy Breezy. Dans un environnement sûr, les enfants seront en mesure de se connecter avec leurs pairs de différents pays via un chat constamment modéré et sécurisé.

« Les modérateurs veilleront à ce que la messagerie reste la communauté en ligne la plus amicale de la planète et ils seront disponibles 7 jours sur 7 si les enfants ont des questions. » souligne Olesya Lieber.

Cet écosystème conçu pour les enfants contribuera au développement d'une communication interculturelle, leur permettra d'explorer le monde avec des pairs et de nouer de belles amitiés.

À propos de Novakid :

Novakid est une école d'anglais en ligne pour enfants fondée dans la Silicon Valley (USA) en 2017. Plus de 2 700 professeurs expérimentés et qualifiés enseignent l'anglais aux enfants de 4 à 12 ans via la plateforme interactive en ligne développée par Novakid. En 2021, plus de 2,4 millions d'heures d'enseignement ont eu lieu, avec environ 70 000 étudiants actifs.

Selon J'son & Partners Consulting (2021) la plateforme Novakid ESL est leader sur son segment en Europe. En 2021, Novakid a été nommée parmi les 50 meilleures entreprises de technologies éducatives émergentes de The Org. HolonIQ a inclus Novakid dans la liste des 100 start-up les plus prometteuses d'Europe en 2021. En juin 2022, Novakid a été nommée lauréat de la catégorie 'Overall Language Learning Company of the Year' aux EdTech Breakthrough Awards 2022. Dans une enquête auprès de 194 prestataires de services à laquelle 25 529 clients ont participé, Novakid a été élue l'une des meilleures plateformes d'apprentissage en ligne en Allemagne par le Magazin Focus.

