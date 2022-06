Lafarge Canada étend son portefeuille vert en convertissant entièrement la production de ciment dans son usine ontarienne





Ouvrant la voie à des solutions durables et novatrices pour le secteur de la construction dans l'Est du Canada, Lafarge est fier d'annoncer qu'à compter d'aujourd'hui, son usine de production de ciment de Bath, située à proximité de Kingston (Ontario), convertira entièrement sa production de ciment à usage général (general use cement - GU) au ciment Portland au calcaire à empreinte carbone réduite ? nommé OneCem ? l'alternative écoefficiente de la compagnie.

Au cours des dernières années, Lafarge n'a cessé de travailler à la conversion totale vers OneCem, un produit durable qui permet une importante réduction des émissions de CO2, tout en apportant la même performance et durabilité. « En tant que chef de file de l'industrie du ciment dans l'Est du Canada, nous nous engageons à développer notre portefeuille écologique et à promouvoir un avenir durable avec OneCem », a déclaré Andrew Stewart, Vice-président, Ciment, Lafarge, Est du Canada.

Selon Robert Cumming, Chef du développement durable et des affaires publiques, Est du Canada : « Entre 2018 et 2021 uniquement, nous avons économisé plus de 140 000 tonnes de CO2 en convertissant le ciment à usage général en OneCem dans nos usines de l'Ontario, du Québec et de la Nouvelle-Écosse, soit l'équivalent de 42 891 voitures en moins sur les routes, qui auraient autrement consommé 59 640 854 litres d'essence. Grâce à la récente conversion de la production de ciment à usage général en ciment OneCem à l'usine de Bath, ces chiffres continueront d'augmenter. »

Le ciment Portland au calcaire OneCem contribue à diminuer l'empreinte carbone du secteur, et ce non seulement durant le processus de fabrication. Bien que le ciment ne constitue généralement que 11% d'un mélange de béton, il peut représenter plus de 80% de l'énergie totale nécessaire pour produire du béton. « À la cimenterie de Bath, nous sommes ravis d'accroître notre production de OneCem et d'offrir à nos clients un produit durable, qui leur permet de réduire l'empreinte carbone de chacun de leurs projets », affirme Ignacio Arroyo, Directeur de la cimenterie de Bath.

Guido Cosentini, Directeur général de Toronto Redi-mix : « Nous entretenons une relation couronnée de succès avec Lafarge Canada depuis près de 30 ans, et la transition complète de Toronto Redi-mix vers OneCem s'est faite tout naturellement. Le produit présente immédiatement des résultats exceptionnels, et la performance et la qualité sont identiques à celles du ciment standard. Pour nous, le principal avantage de OneCem est sans aucun doute son aspect durable. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre ce partenariat de premier plan avec Lafarge Canada et d'utiliser OneCem pour de nombreuses années à venir. »

Lafarge a produit plus de 6 millions de tonnes métriques de OneCem depuis 2011 à travers le Canada et les utilisateurs peuvent avoir entièrement confiance en sa performance, en plus du fait qu'il permet de réduire l'empreinte carbone dans l'écosystème de la construction et dans nos communautés. « OneCem est le produit phare pour le ciment à usage général, avec un impact environnemental réduit par rapport aux ciments traditionnels et une performance remarquable sur le terrain. En continuant dans cette voie, l'objectif de Lafarge est de continuer d'innover et de poursuivre la transition de l'adoption par nos clients de tout l'Est du Canada de produits plus durables comme OneCem », conclut Andrew Stewart.

En quelques chiffres

