Nobu Hospitality renforce son partenariat avec RCD Hotels en Amérique du Nord

De nouveaux hôtels et résidences verront le jour à Punta Cana, en République dominicaine, et à Orlando, en Floride

NEW YORK, 22 juin 2022 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality la première marque d'hôtels et de restaurants de luxe en partenariat avec RCD Hotels, présente aujourd'hui deux nouveaux hôtels et résidences à Punta Cana et Orlando.

Ces deux destinations marquent la cinquième collaboration fructueuse entre Nobu Hospitality et RCD Hotels. Leur partenariat a débuté en 2016 avec l'ouverture du Nobu Hotel Miami Beach et a continué à se développer au fil des années avec l'hôtel Nobu Hotel Los Cabos en 2019, l'hôtel Nobu de Chicago en 2020 et l'ouverture prochaine des résidences Nobu de Los Cabos, 60 superbes résidences situées à côté de l'hôtel et surplombant le parcours de golf, dont la livraison est prévue en 2023.

L'hôtel Nobu de Punta Cana , dont l'ouverture est prévue en 2025, proposera 200 chambres et suites, dont 12 villas, un restaurant Nobu, des espaces de réunion et d'événements, et 50 résidences Nobu. Située sur la côte est de la République dominicaine, au milieu de plages de sable blanc à perte de vue et d'un paysage tropical luxuriant, Punta Cana va étendre la présence de la marque dans la région des Caraïbes.

L'hôtel Nobu d' Orlando , dont l'ouverture est prévue en 2025, est situé au coeur de la ville, à quelques minutes des parcs de loisirs mondialement connus et des attractions familiales. Le complexe proposera 300 hébergements, dont huit superbes villas, un restaurant Nobu et 50 résidences élégantes, ainsi que des espaces pour les réunions et les événements.

Trevor Horwell, PDG de Nobu Hospitality, a déclaré : « Ces nouveaux projets polyvalents renforcent l'investissement mutuel à long terme que nous avons avec RCD Hotels. Nos partenaires propriétaires sont essentiels à notre développement et il est important de travailler avec des personnes qui partagent notre philosophie et notre passion pour la création de produits et d'expériences de la plus haute qualité pour nos clients. »

M. Roberto Chapur, président de RCD Hotels, a ajouté : « Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat florissant avec Nobu Hospitality en proposant ces nouvelles destinations à nos hôtels Nobu existants au Mexique, à Chicago et à Miami Beach. Cette implantation dans les Caraïbes, où RCD Hotels a connu beaucoup de succès, est une étape cruciale pour Nobu Hospitality et nous sommes ravis de collaborer avec eux sur ce projet. »

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=JQLBYBbNp6I

