/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Lancement officiel de la toute première offre commerciale de biénergie/

MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec et Énergir vous invitent au lancement officiel de la toute première offre biénergie électricité - gaz naturel visant la décarbonation du chauffage des bâtiments du secteur résidentiel.

Cette solution innovante permettra de diminuer d'un peu plus de 70 % la consommation de gaz naturel des clients participants à l'horizon 2030, en plus de contribuer à l'atteinte des cibles de réduction des GES du Québec. Hydro-Québec et Énergir entament donc dès maintenant la phase de commercialisation de l'offre auprès des clients concernés.

Ce lancement se fera en présence du ministre de l'Énergie et des Ressources Naturelles, M. Jonatan Julien, du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charrette, et de plusieurs dignitaires.

Le Gouvernement du Québec annoncera une aide financière couvrant la majorité du surcoût d'achat et d'installation d'un système biénergie, et ce, dans le cadre du Plan pour une économie verte.

L'événement se déroulera à l'Aquarium du Québec, où se tient l'un des projets pilotes en vue du déploiement de l'offre biénergie aux clients institutionnels et commerciaux prévue pour 2023.

Date : Mercredi 22 juin 2022



Heure : 15 h 30



Lieu : Aquarium du Québec

1675, avenue des Hôtels

Québec (Québec), G1W 4S3

AVIS COVID-19 : Le port du masque lors de cette activité est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement.

