Vanguard migre trois FNB sur NEO Bourse





La NEO Bourse ("NEO") est fière d'annoncer que Placements Vanguard Canada Inc. ("Vanguard") a aujourd'hui migré les trois fonds négociés en bourse indiciels d'obligations à gestion passive suivants (les "FNB indiciels d'obligations") de la Bourse de Toronto vers la NEO Bourse:

FNB indiciel d'obligations totales américaines (couvert en $ CA) ? NEO:VBU FNB indiciel d'obligations totales mondiales hors États-Unis (couvert en $ CA) ? NEO:VBG FNB indiciel d'obligations totales mondiales (couvert en $ CA) ? NEO:VGAB

Désormais tous les trois négociables sur NEO, les mnémos des FNB indiciels d'obligations restent VBU, VBG et VGAB. Chacun des FNB indiciels d'obligations vise à suivre la performance d'un vaste indice d'obligations, couvert un dollar canadien, sur son marché respectif.

Vanguard est le 22e émetteur de fonds à référencer des produits sur la NEO Bourse, et le cinquième à migrer des fonds vers NEO.

"La mission et la philosophie d'investissement de Vanguard ont été pensées pour fournir aux investisseurs des produits et services de placement de premier plan", déclare Kathleen Bock, responsable de Placements Vanguard Canada Inc. "Nous sommes ravis de travailler au côté de NEO afin de renforcer la diversification de services sur l'ensemble de nos FNB, ce qui nous aidera à changer la donne pour les investisseurs et les conseillers financiers."

Les investisseurs peuvent négocier les actions des trois FNB indiciels d'obligations de Vanguard via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à service complet. Cliquez ici pour un aperçu exhaustif des titres référencés sur NEO.

"La NEO Bourse est fière d'accueillir pour la première fois Vanguard, un des plus grands émetteurs de fonds au monde, qui dispose d'une gamme éprouvée de FNB", déclare Jos Schmitt, président de NEO. "Chez NEO, nous renouvelons notre engagement en faveur de l'innovation et du changement, comme en témoigne l'arrivée d'un champion du secteur canadien des FNB. Nous nous réjouissons à la perspective d'approfondir notre partenariat avec Vanguard durant les années à venir."

La NEO Bourse accueille plus de 230 référencements uniques, dont les FNB des plus grands émetteurs du Canada, et certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales parmi les plus innovantes. NEO traite environ 20% de toutes les négociations de FNB canadiens, et entre 10% et 15% du volume de courtage total sur les plateformes canadiennes.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans un environnement équitable, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015 et acquise par Cboe Global Markets en 2022, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une sensibilisation approfondie, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

NEO a récemment lancé le Canadian ETF Market, une plateforme intuitive fournissant aux investisseurs et aux conseillers un accès unique pour la recherche et l'analyse des FNB, optimisées par le spécialiste Trackinsight. Les données de niveau institutionnel et en temps réel permettent aux utilisateurs de comparer, mettre en relief et explorer gratuitement tout l'univers des plus de 1 200 FNB canadiens.

À propos de Vanguard

Les Canadiens possèdent 68 milliards CAD en actifs Vanguard, y compris des FNB domiciliés au Canada et aux États-Unis et des fonds mutuels canadiens. Vanguard gère 48 milliards CAD d'actifs (au 30 avril 2022), avec 37 FNB canadiens et six fonds mutuels actuellement disponibles. The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère 8,1 trillions USD (10,4 trillions CAD) d'actifs à l'échelle mondiale, dont plus de 2,2 trillions USD (2,8 trillions CAD) de FNB mondiaux (au 30 avril 2022). Vanguard dispose de bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre 410 fonds, dont des FNB, à plus de 30 millions d'investisseurs dans le monde.

Vanguard exerce ses activités en vertu d'une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés ouvertes ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et FNB Vanguard domiciliés aux États-Unis, lesquels sont détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet d'aligner les intérêts de Vanguard sur ceux de ses investisseurs et donne le ton à la culture, à la philosophie et aux politiques de la Société Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens bénéficient donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses faibles coûts et de la priorité qu'elle accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.

