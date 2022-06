Sagard Placements Privés Canada atteint un capital engagé de 400 millions de dollars canadiens pour son premier fonds destiné au marché intermédiaire canadien





Le fonds accepte toujours les nouveaux investisseurs

TORONTO, le 22 juin 2022 /CNW/ - Sagard a annoncé aujourd'hui que, même si ses efforts de financement ne sont pas terminés, son premier fonds d'investissement en capital, Sagard Private Equity Canada (« SPEC » ), a atteint la cible initiale de 400 millions de dollars plus tôt que prévu.

La mission de SPEC consiste à devenir le partenaire de choix des entrepreneurs du marché intermédiaire canadien dans leur quête de croissance. Sagard estime que SPEC est bien placé pour créer de la valeur grâce à son équipe d'investissement chevronnée, à son approche différenciée et au vaste réseau de la société.

« Nous sommes très heureux d'atteindre cette étape si rapidement et sommes impatients d'accueillir de nouveaux investisseurs, car notre fonds reste ouvert à des engagements supplémentaires », a déclaré Marie-Claude Boisvert, associée et cheffe de SPEC. « Nous continuerons d'investir diligemment dans les entreprises du marché intermédiaire canadien dotées d'équipes de gestion d'exception, de modèles d'affaires résilients, de flux de trésorerie solides et de positions défendables sur le marché, car il s'agit du genre d'entreprises avec lesquelles nous voulons nous associer et dont nous voulons stimuler la croissance. »

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne du talent et de l'expertise de Marie-Claude Boisvert et de l'équipe qu'elle a bâtie avec Patrick Daignault. Nous sommes très fiers de son leadership et reconnaissants du soutien que nous avons reçu de nos investisseurs », a affirmé Paul Desmarais III, président-directeur général de Sagard.

SPEC a investi dans LOU-TEC, qui a récemment acquis Accès Location+, le spécialiste de la location d'équipements de levage. Cette transaction renforcera la position de LOU-TEC en tant que chef de file québécois dans le secteur de la location d'outils, de machineries lourdes et d'équipements spécialisés.

À propos de Sagard Placements Privés Canada

Sagard Placements Privés Canada (« SPEC») se concentre sur les occasions que présente le marché intermédiaire canadien pour aider les entreprises et leurs équipes de gestion à accélérer leur croissance afin de devenir des champions canadiens et des chefs de file du marché. Avec des bureaux à Montréal et à Toronto, SPEC cible les secteurs moins cycliques comme le manufacturier, les services financiers et d'autres services dans lesquels son équipe a une connaissance approfondie de l'industrie. SPEC dispose d'une réserve d'investissements potentiels alimentée par l'ensemble de l'écosystème Sagard. Son approche de sélection rigoureuse et ciblée est doublée d'un processus de diligence et d'investissement axé sur les données. SPEC génère de la valeur par la croissance organique, les fusions et acquisitions, l'amélioration de la rentabilité et des flux de trésorerie, le talent et l'expertise, et un suivi continu. Cette stratégie est soutenue par une vision partagée avec des équipes de gestion expérimentées.

À propos de Sagard

Sagard est un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies qui gère des actifs de plus de 14 milliards de dollars américains et qui compte des professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. Sagard a comme objectif de générer des rendements attrayants de placement en combinant des solutions de financement flexibles, une culture entrepreneuriale et rigoureuse et un réseau mondial unique de sociétés de portefeuille, d'investisseurs, de conseillers et d'autres partenariats inestimables. En tant que société, Sagard gère des plateformes qui investissent dans cinq catégories d'actifs : le capital de risque, placements privés (private equity), la dette privée, l'immobilier et les redevances dans le secteur des soins de santé. Grâce à ses partenaires, Sagard offre également des services de gestion privée de patrimoine et participe à la création de nouvelles entreprises.

Avis de non-responsabilité

Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de titres, de produit, de service ou de fonds. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement et ne peut être utilisé pour prendre une décision de placement. Le présent document ne contient que des renseignements sommaires et aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est ou ne sera faite par Sagard Holdings Inc. ou l'une de ses sociétés affiliées ou leurs fonds respectifs quant à l'exactitude ou à l'intégralité des renseignements contenus dans le présent document. Certains des énoncés contenus dans ce document sont, ou peuvent être, considérés comme des « énoncés prospectifs. » Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et reflètent les attentes actuelles de Sagard. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des incertitudes inhérents, généraux ou spécifiques et qui supposent que les attentes, les prévisions ou les conclusions ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses soient inexactes et que les objectifs, les buts et les priorités stratégiques ne soient pas atteints. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

