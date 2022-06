Situation périlleuse à La Baie - Le Parti Québécois offre son soutien et demande au gouvernement d'écouter





QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, ainsi que le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, tiennent à assurer leur solidarité et leur soutien aux gens de La Baie, et demandent au premier ministre, qui sera sur les lieux aujourd'hui, d'écouter attentivement les besoins exprimés par les sinistrés et les personnes évacuées de façon préventive.

« L'imminence d'un nouveau glissement de terrain place évidemment les gens de toute la communauté baieriveraine dans un état d'inquiétude aigu. Et je n'ose imaginer l'état d'esprit de celles et de ceux qui ignorent quand - ou même si - ils pourront réintégrer leur demeure. Je tiens à dire à toutes les familles touchées, à toutes ces personnes, jeunes et moins jeunes, que nous n'accepterons jamais que quiconque soit laissé sur les lignes de côté. Nous nous assurerons que chacune reçoit le soutien - financier, logistique, psychologique - que sa situation peut exiger », a déclaré d'entrée de jeu le chef du Parti Québécois. « Il faut tenir compte du fait qu'après deux ans de pandémie, vivre dans l'attente d'une tragédie qui pourrait engloutir tout ce que l'on possède peut nécessiter un accompagnement particulier », a-t-il précisé.

L'aide fournie par le gouvernement doit donc être à la hauteur des besoins. « La mairesse de Saguenay et le conseil municipal demandent au gouvernement l'adoption d'un programme spécifique qui permettrait d'assumer complètement le coût de remplacement des maisons en cas de besoin, ainsi que les frais d'hébergement pendant toute la durée de l'évacuation. Le programme actuel ne correspond pas à l'inflation record que nous vivons actuellement. À situation exceptionnelle, il faut des solutions exceptionnelles. Le Parti Québécois appuie donc cette demande de la municipalité et demande au gouvernement d'y répondre favorablement », a de son côté insisté Sylvain Gaudreault. « Avec les changements climatiques, malheureusement, ce type de situation risque fort de se répéter. Il est grand temps que le gouvernement du Québec en prenne acte et qu'il adapte ses programmes à cette nouvelle réalité », a ajouté le député de Jonquière.

Le Parti Québécois tient par ailleurs à exprimer sa profonde reconnaissance aux personnes et aux organismes, dont la section québécoise de la Croix-Rouge, qui viennent en aide aux sinistrés, et offre de nouveau toute sa collaboration aux autorités en place.

