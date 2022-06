Sanofi lance un Centre d'excellence en intelligence artificielle à Toronto





TORONTO, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Sanofi a le plaisir d'annoncer l'ouverture d'un Centre d'excellence en intelligence artificielle à Toronto, rejoignant ainsi le réseau mondial de centres numériques existants de Sanofi à Paris, Boston, New York et Barcelone. Le Centre se concentrera sur l'utilisation de technologies de pointe pour développer des produits de données et d'intelligence artificielle (IA) de classe mondiale qui accélèrent la recherche et le développement afin d'améliorer l'accès des patients aux médicaments qui sauvent des vies, et de créer de la valeur pour le secteur de la santé.

Le Centre d'excellence mondial en IA de Sanofi sera situé au centre-ville de Toronto et soutiendra la mission de l'entreprise visant à améliorer la vie des patients grâce à l'innovation numérique. Le Centre identifiera, développera et adaptera des solutions innovantes en tirant parti d'un mentorat de calibre mondial de la part des meilleurs universitaires et professionnels de l'industrie, afin de soutenir le développement professionnel de nos talents. Nous oeuvrons pour créer un environnement de travail, visant à développer et à retenir la prochaine génération de professionnels dans le domaine de la technologie, où ils pourront utiliser leurs compétences au Canada tout en ayant un impact à l'échelle mondiale.

Joyce Drohan

Directrice mondiale des données, Sanofi

« Nous sommes ravis de lancer notre Centre d'excellence mondial en IA à Toronto et de rejoindre la communauté high-tech dynamique de la ville, reconnue comme l'un des principaux écosystèmes d'intelligence artificielle et de données au monde. En attirant les meilleurs talents en matière d'IA et en établissant des partenariats avec des des établissements universitaires et de recherche de premier plan localement, nous poursuivrons notre engagement mondial à relever les plus grands défis en matière de soins de santé et à améliorer la vie des patients. Nous sommes la seule entreprise pharmaceutique multinationale à posséder un pôle numérique qui dessert le monde depuis Toronto. »

Stéphanie Veyrun-Manetti

Responsable nationale et directrice générale des soins spécialisés, Sanofi Canada

"L'établissement de notre centre d'excellence mondial en IA à Toronto représente un investissement clé dans la présence croissante de Sanofi au Canada et dans notre approche multidisciplinaire mondiale visant à transformer la pratique de la médecine. Nous attendons avec impatience le lancement de produits et de solutions basés sur l'IA développés ici même à Toronto et qui amélioreront la vie des gens à travers le monde. La La présence de Sanofi Canada s'appuie sur un riche héritage dans la province de l'Ontario de plus de 100 ans d'existence et continue d'évoluer."

Le Centre d'excellence en IA va démocratiser les données dans l'ensemble de l'organisation mondiale de Sanofi en établissant des bases de données solides, des plateformes de première classe et des produits d'IA évolutifs. En plus des experts en IA du milieu universitaire et de l'industrie, le Centre d'excellence en IA de Toronto fera partie d'un réseau international de leaders d'opinion qui encadreront les équipes locales de Sanofi.

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« En choisissant le Canada pour son Centre mondial d'excellence en IA, Sanofi souligne le succès de notre stratégie pancanadienne en matière d'IA pour attirer et retenir les experts et chefs de file du numérique et de l'intelligence artificielle. L'annonce s'appuie également sur le partenariat de notre gouvernement avec Sanofi, qui a récemment annoncé l'investissement de 900 M$ dans une usine de fabrication de vaccins à Toronto. Je suis reconnaissant de voir Sanofi créer des emplois hautement qualifiés, générer de la R et D dans le domaine de la fabrication et tirer parti des talents canadiens en IA pour développer des solutions aux défis de santé mondiaux. »

John Tory

Maire de Toronto

« Je me réjouis de cette annonce de Sanofi Canada et j'y vois un nouveau témoignage de confiance envers la ville de Toronto et son secteur florissant de la technologie et de l'innovation. Cet investissement dans un Centre d'excellence en IA situé à Toronto renforce le rôle de la ville en tant que leader canadien de l'innovation dans le domaine des soins de santé, soutenu par ses neuf hôpitaux de recherche, ses trois universités de classe mondiale et ses nombreux groupes de réflexion sur l'IA de renommée mondiale. Nous sommes impatients de voir les solutions conçues à Toronto nées de cette initiative et comment elles amélioreront la vie des Canadiens, mais aussi des gens du à traver le monde. »

Stephen Lund

PDG, Toronto Global

"Le Centre d'excellence en intelligence artificielle de Sanofi sera un atout formidable pour l'industrie technologique en plein essor de la région de Toronto. Nous sommes impatients de voir comment Sanofi mobilise les talents locaux pour créer des solutions d'IA qui enrichissent les vies et atteignent de nouveaux sommets dans le secteur mondial des sciences de la santé."

En 2022, Sanofi Canada embauchera plus de 100 employés hautement qualifiés dans le domaine de la technologie pour le Centre d'excellence en IA de Toronto, un nombre qui devrait atteindre plus de 200 en 2025. L'équipe tirera parti de l'expertise dans les domaines de la science des données, de la bio-informatique, de la stratégie en IA, de l'ingénierie des données, de la gestion des données, de l'architecture des données, et de la gestion des produits, guidée par une vision visant à transformer la pratique de la médecine et à améliorer la vie des patients à l'échelle mondiale.

Sanofi participera à une annonce au pavillon Investir au Canada dans le cadre de la conférence Collision le mercredi 22 juin 2022 à 13h45. L'équipe de Sanofi, dont Joyce Drohan, directrice mondiale des données et responsable du Centre d'excellence en IA de Toronto, et Dimitrije Jankovic, responsable des programmes de données, seront rejoints par l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, et Stephen Lund, chef de la direction de Toronto Global, pour discuter de cet investissement passionnant.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé innovante, animée par une vocation : nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s'emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l'ambition d'un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Au Canada, Sanofi emploie environ 2 000 personnes et en 2021, nous avons investi plus de 143 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les occasions d'affaires à l'échelle du pays.

