La Société de Gestion AGF Limitée annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2022





Bénéfice dilué déclaré par action de 0,14 $

Ventes nettes de fonds communs de placement établies à 132 millions $ pour le trimestre

Annonce d'un dividende trimestriel de 0,10 $ par action



La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF » ou la « Société ») (« TSX : AGF.B ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 31 mai 2022.

AGF a déclaré un actif géré et des actifs donnant droit à des commissions1 de 40,3 milliards $, par rapport à 42,0 milliards $ au 28 février 2022 et à 40,8 milliards $ au 31 mai 2021.

« Ce trimestre marque le 65e anniversaire d'AGF, un témoignage de notre approche rigoureuse en matière d'investissement, de notre engagement inébranlable à l'égard de nos clients et de notre cheminement ponctué d'innovations, a déclaré Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements, AGF. Nous sommes ravis de pouvoir faire état d'un septième trimestre consécutif de ventes nettes positives de fonds communs de placement et du rendement solide de nos investissements, dépassant les résultats visés sur un an et sur trois ans, dans un contexte caractérisé par une importante volatilité sur les marchés. Ces résultats démontrent notre aptitude à manoeuvrer au milieu de changements d'ordre réglementaire et à diversifier davantage nos placements. »

Les ventes brutes de fonds communs de placement (« FCP ») d'AGF se chiffraient à 818 millions $ pour le trimestre, par rapport à 1 060 millions $ pour la période correspondante en 2021, alors que les ventes nettes de FCP étaient de 132 millions $, contre 408 millions $ pour la même période en 2021. Le chiffre de ventes d'AGF a continué à surpasser ceux observés dans le secteur. Pendant le trimestre, l'ensemble de l'industrie2 a fait état de rachats nets, alors que le volet des FCP3 de détail d'AGF a continué d'enregistrer des ventes nettes.

« Au cours de ce trimestre, nous avons établi de nouvelles relations avec des plateformes clés et diversifié davantage notre stratégie de distribution, afin de répondre aux besoins uniques de nos clients, au sein de différents marchés, a affirmé Judy Goldring, présidente et chef de la distribution à l'échelle mondiale, AGF. Aussi, nous continuons de voir les résultats de cette approche, puisque nous avons fait état de ventes nettes positives de fonds communs de placement pour un autre trimestre. »

Faits saillants sur le plan des affaires :

Le 18 avril dernier, AGF a célébré son 65 e anniversaire. La société a été fondée en 1957, quand C. Warren Goldring et Allan Manford ont eu l'idée innovatrice de regrouper les actifs d'investisseurs canadiens, pour leur donner un meilleur accès au marché boursier des États-Unis. Leur fonds ? nommé American Growth Fund ? est devenu le tout premier fonds d'actions américaines destiné aux investisseurs canadiens et ses initiales, AGF, ont été retenues pour désigner la société.

Parallèlement, les employés de toute l'entreprise ont amorcé la transition vers un modèle hybride, favorisant un équilibre entre le travail et la vie personnelle, tout en facilitant les échanges, de même que la communication et la collaboration entre collègues.

AGF, qui continue d'offrir à ses clients américains l'accès à des stratégies sur demande de comptes en gestion distincte, a récemment conclu une entente avec SMArtX Advisory Solutions LLC et a fait approuver ses modèles de comptes en gestion distincte, afin qu'ils puissent être intégrés à la plateforme de cette société. L'initiative s'inscrit dans les efforts constants d'AGF qui visent à développer sa gamme de produits et sa clientèle aux États-Unis.

Dans le cadre du concours des Wealth Professional Awards, AGF a été nommée finaliste dans les catégories suivantes : « Employeur de choix », « Fournisseur de solutions de placements non traditionnels de l'année » et « Fournisseur de fonds communs de placement de l'année ».

AGF maintient activement son offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Pendant le trimestre, elle a racheté 692 634 actions de catégorie B sans droit de vote (AGF.B), aux fins d'annulation.

Le 21 juin 2022, le conseil d'administration d'AGF a approuvé un dividende trimestriel de 0,10 $ par action, pour les actionnaires qui étaient inscrits au 8 juillet 2022.

Faits saillants sur le plan financier :

Les frais de gestion, frais de conseils et frais d'administration et les frais de souscription reportés se chiffraient à 113,1 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2022, alors qu'ils étaient de 108,6 millions $ pour la période correspondante en 2021. L'augmentation de revenu est attribuable à une hausse de 5,3 % de l'actif géré moyen de fonds communs de placement.

Les frais de vente, frais généraux et frais d'administration se chiffraient à 47,3 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2022, par rapport à 47,1 millions $ pour la période correspondante en 2021. Abstraction faite des indemnités de départ de 0,2 million $ versées au cours du trimestre, les frais de vente, frais généraux et frais d'administration de 47,1 millions $ n'ont pas changé par rapport à la même période en 2021.

Le BAIIA avant les commissions pour le trimestre terminé le 31 mai 2022 se chiffrait à 35,4 millions $, contre 28,2 millions $ pour la période correspondante de 2021.

À compter du 1 er juin 2022, l'interdiction concernant le paiement de commissions initiales de vente, y compris les options de vente à frais reportés, est entrée en vigueur. Pendant le trimestre et le semestre terminés le 31 mai 2022, AGF a versé 17, 8 millions $ et 37,1 millions $ en commissions, respectivement.

Le revenu net, pour le trimestre terminé le 31 mai 2022, était de 10,1 millions $ (bénéfice dilué par action de 0,14 $), par rapport à 5,0 millions $ (bénéfice dilué par action de 0,07 $), pour la même période en 2021. Le bénéfice dilué par action de 0,14 $ réalisé pour le trimestre reflète la croissance du chiffre d'affaires.



Trimestres terminés les Semestres terminés les 31 mai 28 février 31 mai 31 mai 31 mai (en millions de dollars, sauf les montants par action) 2022 2022 2021 2022 2021 Revenu Frais de gestion, frais de conseil et frais d'administration, et frais d'acquisition reportés $ 113,1 $ 114,1 $ 108,6 $ 227,2 $ 211,5 Quote-part des coentreprises (0,2 ) (0,6 ) 0,1 (0,8 ) 0,9 Autre revenu issu d'accords donnant droit à des commissions 0,7 0,8 0,4 1,5 0,4 Rajustements de la juste valeur et autres gains 3,9 10,6 0,4 14,5 3,9 Total du revenu $ 117,5 $ 124,9 $ 109,5 $ 242,4 $ 216,7 Frais de vente, frais généraux et frais d'administration 47,3 49,3 47,1 96,6 95,1 Commissions de ventes reportées 17,8 19,3 17,7 37,1 33,3 BAIIA avant les commissions1 35,4 40,0 28,2 75,4 54,7 BAIIA 17,6 20,7 10,5 38,3 21,4 Revenu net 10,1 12,9 5,0 23,0 10,6 Bénéfice dilué par action 0,14 0,18 0,07 0,32 0,15 Flux de trésorerie disponibles1 12,3 13,3 10,4 25,6 20,9 Dividende par action 0,10 0,09 0,08 0,19 0,16





(fin de la période) Trimestres terminés les 31 mai 28 février 30 novembre 31 août 31 mai (en millions de $CAN) 2022 2022 2021 2021 2021 Actif géré de fonds communs de placement (FCP)2 $ 22 849 $ 23 625 $ 24 006 $ 23 792 $ 22 290 Actif géré de comptes institutionnels, de sous-conseillers et de FNB 8 372 9 059 9 371 10 302 9 713 Actif géré de clients privés 6 946 7 102 7 077 7 073 6 689 Actif géré de la plateforme d'alternatifs privés 58 69 73 99 134 Total de l'actif géré $ 38 225 $ 39 855 $ 40 527 $ 41 266 $ 38 826 Actifs donnant droit à des commissions et provenant d'alternatifs privés3 2 052 2 100 2 108 2 094 1 983 Total de l'actif géré et des actifs donnant droit à des commissions3 $ 40 277 $ 41 955 $ 42 635 $ 43 360 $ 40 809 Ventes nettes (rachats nets) de FCP2 132 330 352 288 408 Actif géré quotidien moyen de FCP2 23 183 24 075 23 896 23 104 22 011





1 Le BAIIA avant les commissions (bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements et commissions de vente reportées) le BAIIA ajusté avant les commissions, le revenu net ajusté, le bénéfice dilué ajusté par action et les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures conformes aux IFRS. La Société utilise des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer son rendement global et faciliter la comparaison des résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures nous permettent d'évaluer nos activités de gestion de placements sans tenir compte de l'effet des éléments hors exploitation. Elles peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures non conformes aux IFRS et les rapprochements avec les IFRS, lorsqu'il y a lieu, sont énoncés dans le rapport de gestion disponible sur le site www.agf.com. 2 L'actif géré de FCP comprend celui de FCP de détail, celui de fonds en gestion commune et celui de clients institutionnels ayant investi dans des séries personnalisées et offertes dans le cadre de FCP. 3 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des états financiers détaillés (en anglais seulement) sur le deuxième trimestre terminé le 31 mai 2022, y compris le rapport de gestion dans lequel se trouvent des énoncés sur les mesures non conformes aux IFRS, veuillez visiter le site Web d'AGF à www.agf.com dans la section « À propos d'AGF », sous la rubrique « Relations avec les investisseurs », et visiter le site www.sedar.com.

Conférence téléphonique

AGF donnera une conférence téléphonique afin de commenter ces résultats aujourd'hui à 11 h (HE).

La webémission audio en direct et les documents d'appoint (en anglais seulement) seront disponibles sur le site Web d'AGF à www.agf.com ou à https://edge.media-server.com/mmc/p/k7tb88zf (en anglais seulement). Vous pourrez aussi y accéder en composant sans frais au Canada le 1-866-455-3403 (code d'accès : 27114683#), ou aux États-Unis le 1-866-374-5140 (code d'accès : 27114683#).

La discussion et les documents d'appoint seront archivés et accessibles à partir du même lien que la webémission, dans les 24 heures qui suivront la conférence téléphonique.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 40 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les actionnaires de La Société de Gestion AGF Limitée, les analystes et les représentants des médias peuvent communiquer avec les personnes suivantes :

Adrian Basaraba

Vice-président principal et chef des finances

416-865-4203, [email protected]

Courtney Learmont

Vice-présidente, Finances

647-253-6804, [email protected]

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs portant sur La Société de Gestion AGF Limitée, notamment sur ses activités, sa stratégie et sa performance financière prévue ainsi que sur sa situation financière. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés qui sont par nature prévisionnels et relatifs à des événements ou à des situations futurs, ou comprennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « compter », « planifier », « croire », « juger », « estimer », ou les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables ou des verbes employés au futur ou au conditionnel. De plus, tout énoncé portant sur la performance financière future (y compris les produits, le résultat ou les taux de croissance), les stratégies commerciales courantes ou les perspectives, le rendement des fonds et nos décisions futures possibles, est considéré comme un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, dont la croissance prévue, les résultats d'exploitation, les perspectives commerciales, le rendement et les occasions d'affaires. Bien que nous considérions ces facteurs et hypothèses comme raisonnables selon les informations disponibles présentement, ils pourraient être erronés. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles et sur les projections d'événements futurs et sont intrinsèquement assujettis, entre autres, aux risques, aux incertitudes et aux hypothèses à l'égard de notre exploitation, aux facteurs économiques et à l'industrie des services financiers en général. Ils ne garantissent pas les résultats futurs, et les événements et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux présentés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs que nous avons faits en raison, notamment, de facteurs de risque importants, y compris la valeur de notre actif géré, le volume de ventes et de rachats de nos produits de placement, le rendement de nos fonds de placement ainsi que des gestionnaires et des conseillers de portefeuilles, les décisions des clients relatives à la répartition de l'actif, les produits à venir, les niveaux de frais adoptés par la concurrence pour les produits de gestion de placements et l'administration, les échelles de rémunération des courtiers adoptées par la concurrence et la rentabilité de nos activités de gestion de placements, ainsi que de facteurs liés à l'économie, à la politique et au marché en général en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, les taux d'intérêt et de change, les marchés des actions mondiales et financiers, la concurrence, la fiscalité, l'évolution des règlements gouvernementaux, les procédures judiciaires ou réglementaires imprévues, les changements technologiques, la cybersécurité, les effets possibles d'une guerre ou d'activités terroristes, l'apparition d'une maladie ayant des répercussions sur l'économie à l'échelle locale, nationale ou internationale (telle que la COVID-19), les catastrophes naturelles et les perturbations touchant les infrastructures publiques, telles que les transports, les communications, l'alimentation en électricité ou en eau potable ou tout autre événement catastrophique et notre capacité de réaliser les opérations stratégiques et de mener à bien l'intégration d'acquisitions et de retenir le personnel clé. Nous tenons à souligner que la liste qui précède n'est pas exhaustive. Le lecteur doit examiner attentivement cette liste et d'autres facteurs et ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres (et déclinons expressément pareille obligation), sauf si les lois applicables l'exigent expressément. Pour plus de détails sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels, se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2021.

1 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs. 2 Fonds à long terme. 3 Les ventes nettes de FCP de détail sont calculées à partir des ventes nettes déclarées de FCP moins le montant net des éléments institutionnels non récurrents de ventes dépassant 5 millions $ et investis dans nos FCP.

