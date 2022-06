Oceana Canada soutient la recommandation du Comité permanent des pêches et des océans afin que le Canada mette en oeuvre la traçabilité et l'étiquetage des produits de la mer du navire à l'assiette





TORONTO et OTTAWA, 22 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oceana Canada est fortement encouragé par les recommandations unanimes du récent rapport sur la traçabilité des produits de la mer publié par le Comité permanent des pêches et des océans, et exhorte le gouvernement à adopter les recommandations et échéanciers établis pour l'implantation. Oceana Canada exhorte le gouvernement canadien à mettre en place un système de traçabilité du navire à l'assiette depuis 2017. Si elles sont mises en oeuvre, les recommandations du rapport aideraient à prévenir la fraude et l'étiquetage trompeur, et empêcheraient les produits de la mer capturés illégalement ou dans des conditions de travail inhumaines de passer dans la chaîne d'approvisionnement canadienne. Parmi les 13 recommandations du rapport, notons l'établissement d'une date cible pour la réalisation d'un système obligatoire de traçabilité et d'étiquetage des produits de la mer canadien répondant aux pratiques exemplaires mondiales.



La fraude et l'étiquetage trompeur des produits de la mer comprennent la substitution de produits coûteux par d'autres produits moins chers ou plus facilement disponibles, le remplacement de produits sauvages par ceux d'élevage, ou la vente de poissons pêchés illégalement comme s'ils étaient légitimes. Ces pratiques compromettent la sécurité alimentaire, trompent les consommateurs et l'industrie canadienne de la pêche, affaiblissent la durabilité des populations de poissons, et masquent la pêche illégale à l'échelle mondiale ainsi que le travail forcé et les violations des droits de l'homme.

La plus récente étude d'Oceana Canada sur la fraude des produits de la mer a révélé que 46% des échantillons de produits de la mer provenant de restaurants et d'épiceries de quatre villes canadiennes étaient mal identifiés. De plus, l'étude de marché menée par Abacus Data au nom d'Oceana Canada en 2021 a révélé que près de 90% des Canadiens sont préoccupés par l'achat de produits de la mer mal étiquetés, contre 76% en 2020. Plus de 85% des répondants sont également préoccupés par l'incapacité du gouvernement à lutter contre l'étiquetage trompeur des produits de la mer et la pêche illégale au Canada.

«?Les Canadiens soutiennent massivement la traçabilité des produits de la mer et veulent que le gouvernement agisse,?» a déclaré Sayara Thurston, spécialiste de campagne sur la fraude des produits de la mer pour Oceana Canada. «?Ce nouveau rapport démontre que les membres de tous les grands partis sont d'accord?: il est temps de mettre en place une traçabilité rigoureuse des produits de la mer au Canada. Tous les consommateurs devraient avoir la certitude que les produits de la mer qu'ils achètent ne nuisent pas à leur santé, à leur portefeuille ou à la santé de nos océans. Le Canada est en retard, mais les recommandations formulées dans ce rapport constituent une voie précise pour l'avenir.?»

Oceana Canada fait partie d'un groupe de 26 chaînes de supermarchés, d'intervenants de l'industrie des produits de la mer et d'experts qui ont demandé au gouvernement fédéral, plus tôt cette année, de réaliser son mandat visant à instaurer la traçabilité du navire à l'assiette pour les produits de la mer au Canada, y compris l'exigence que les produits de la mer soient entièrement retraçables du point de vente final jusqu'au lieu de capture.

Cette étude a clairement démontré que le Canada doit s'engager expressément à prendre des mesures concrètes pour s'assurer que les produits de la mer au Québec et au Canada sont sains, durables et issus de sources responsables?», a déclaré Caroline Desbiens, vice-présidente du Comité permanent des pêches et des océans et députée du Bloc Québécois à l'origine de la motion qui a initié cette étude. «?Notre rapport sur la traçabilité et l'étiquetage des produits de la mer démontre le besoin urgent de protéger les consommateurs, notre économie ainsi que les estuaires et les océans contre la fraude, les chaînes d'approvisionnement opaques et les produits de la pêche illégale.?»

Le Comité permanent des pêches et des océans est constitué des députés du Bloc québécois, du Parti libéral du Canada, du Parti conservateur du Canada et du NPD.

Établie en 2015, Oceana Canada est une organisation caritative indépendante faisant partie de la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans. Les campagnes d'Oceana Canada ont notamment contribué à mettre fin au commerce des nageoires de requins, faire du rétablissement des populations de poissons épuisées une obligation légale, améliorer la façon dont les pêches sont gérées, et protéger les habitats marins. Nous travaillons avec la société civile, les universitaires, les pêcheurs, les populations autochtones et le gouvernement fédéral afin d'aider les océans canadiens à retrouver leur santé et leur abondance d'autrefois. En rétablissant les océans canadiens, nous fortifierons nos communautés, profiterons de plus grands avantages sur les plans économique et alimentaire, et protégerons notre avenir. Apprenez-en plus au www.oceana.ca.

