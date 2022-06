Annonce du nom des lauréats du Prix littéraire Trillium





Ontario Créatif célèbre l'excellence littéraire de quatre auteurs ontariens

TORONTO, le 22 juin 2022 /CNW/ - Ontario Créatif est ravi d'annoncer le nom des lauréats et lauréates du 35e Prix littéraire Trillium, un prix décerné chaque année, qui met à l'honneur l'excellence littéraire de quatre auteurs ontariens. Ces histoires captivantes nous transportent d'une entreprise internationale au nom de l'amour à un avenir apocalyptique anéanti par le changement climatique, en passant par l'excellence poétique mettant en valeur la séquence minimaliste de la maladie et de la vie, et l'exploration interne du corps humain. Pour en savoir plus sur ces auteurs et leurs ouvrages primés cliquez sur ce lien :

Prix littéraire Trillium en langue française | LAURÉAT

Un conte de l'apocalypse, Robert Marinier (Éditions Prise de parole)

(Éditions Prise de parole) Prix de poésie Trillium en langue française | LAURÉATE

Exosquelette, Chloé LaDuchesse (Mémoire d'encrier)

(Mémoire d'encrier) Prix littéraire Trillium en langue anglaise | LAURÉATE

The Last Exiles, Ann Shin ( Park Row / Harlequin Trade Publishing)

( / Harlequin Trade Publishing) Prix de poésie Trillium en langue anglaise | LAURÉAT

Intruder, Bardia Sinaee (House of Anansi Press)

Après deux années de cérémonies virtuelles, le nom des lauréats et des lauréates du Prix littéraire Trillium/Trillium Book Award a été annoncé lors d'un événement en présentiel organisé à Toronto. Durant cette cérémonie, nous avons aussi rendu hommage aux finalistes et aux lauréats des éditions 2020 et 2021 qui n'ont pas pu célébrer cet honneur en personne.

CITATIONS

« Ontario Créatif est fier de célébrer cette année le 35e anniversaire du Prix littéraire Trillium. Chaque année, j'attends avec impatience cette occasion qui nous est donnée de mettre en valeur l'incroyable éventail des talentueux écrivains et éditeurs ontariens. »

~ Aaron Campbell, président du conseil d'administration, Ontario Créatif

« Nous sommes ravis d'annoncer la liste fabuleuse de lauréats et de lauréates du Prix littéraire Trillium 2022! Chaque année, je suis émerveillée par les voix singulières et talentueuses de nos finalistes et par les excellents ouvrages que nous avons le privilège de soutenir et de lire. J'adresse toutes mes félicitations aux auteurs primés cette année et je remercie les éditeurs ontariens qui mettent ces histoires incroyables en valeur. »

~ Karen Thorne-Stone, présidente-directrice générale, Ontario Créatif

FAITS EN BREF

Pour l'édition 2022, 16 finalistes. étaient en lice pour les quatre récompenses du Prix littéraire Trillium. Ontario Créatif remercie les membres des jurys de cette année et félicite les maisons d'édition des titres primés. (Document d'information disponible)

Le Prix littéraire Trillium/Trillium Book Award encourage l'excellence en littérature en oeuvrant en faveur des auteurs ontariens. Les lauréats du prix reçoivent 20 000 dollars, tandis que leurs éditeurs respectifs touchent 2 500 dollars pour promouvoir les ouvrages primés.

Le Prix de poésie Trillium en langue française a été décerné en 2022. Il est décerné en alternance avec le Prix du livre d'enfant Trillium (langue française) qui a été introduit lors de la 20 e année du Prix Trillium. Les ouvrages publiés au cours d'une période de deux ans sont admissibles, ce qui permet d'encourager un plus grand nombre de candidatures pour ces genres littéraires en langue française. La lauréate ou le lauréat de chacun de ces prix reçoit un chèque de 10 000 dollars.

Le Prix de poésie Trillium en langue française a été décerné en 2022. Il est décerné en alternance avec le Prix du livre d'enfant Trillium (langue française) qui a été introduit lors de la 20e année du Prix Trillium. Les ouvrages publiés au cours d'une période de deux ans sont admissibles, ce qui permet d'encourager un plus grand nombre de candidatures pour ces genres littéraires en langue française. La lauréate ou le lauréat de chacun de ces prix reçoit un chèque de 10 000 dollars. Parmi les lauréats des éditions précédentes, on compte des auteurs de renommée internationale et des étoiles montantes comme Souvankham Thammavongsa, Dionne Brand, Alice Munro, Margaret Atwood, Thomas King, Marguerite Andersen, Andrée Lacelle, Diya Lim, Lisa L'Heureux et François Paré.

Au Canada, le secteur de l'édition engrange 1,7 milliard de dollars de recettes d'exploitation, dont plus des deux tiers (1,1 milliard de dollars) sont générés en Ontario.

POUR EN SAVOIR PLUS

Ontario Créatif est fier d'organiser chaque année le Prix littéraire Trillium. Le gouvernement de l'Ontario a créé le Prix littéraire Trillium en 1987 pour rendre hommage au talent d'écriture des écrivaines et écrivains de la province, saluer l'excellence et la diversité de leurs oeuvres et contribuer à leur promotion, et faire découvrir ces auteurs et leurs ouvrages au public.

Ontario Créatif est un organisme du gouvernement de l'Ontario qui oeuvre en faveur du développement économique, de l'investissement et de la coopération au sein des industries de la création de la province, notamment les secteurs de la musique, de l'édition de livres et de revues, du cinéma, de la télévision et des produits multimédias interactifs numériques. ontariocreatif.ca

ontariocreatif.ca

Available in English

