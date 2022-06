/R E P R I S E -- Avis aux médias - Opération de prévention concertée du SPVM et de ses partenaires à Rivières-des-Prairies/





MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une opération de prévention concertée, menée par le SPVM, avec plusieurs partenaires, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Cette opération permettra d'assurer une présence active et une visibilité accrue dans un secteur récemment touché par des événements de violence armée. Le poste de commandement mobile sera sur place et du porte-à-porte sera effectué en marge d'un point de presse.

Le point de presse sera donné par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, accompagnée d'Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif, de Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle, et de Caroline Bourgeois, mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et responsable de l'Est de Montréal.

Mme Sophie Roy, directrice par intérim du SPVM, sera présente et accompagnée du commandant du poste de quartier 45, Éric Breton, ainsi que de Salvatore Serrao, porte-parole en matière de lutte contre la violence armée.

Date : Le mercredi 22 juin 2022 Heure : 13 h Lieu : Parvis de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies

(9001, boulevard Perras, Montréal, H1E 3J7)

