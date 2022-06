MAPS reçoit 2,2 millions de dollars pour faire progresser une technologie de production d'électricité carboneutre





HAMILTON, Ontario, 22 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société McGuire Aero Propulsion Solutions (« MAPS ») a le plaisir d'annoncer une aide financière non remboursable de 2,2 millions de dollars obtenue de façon concurrentielle par l'entremise de NGen, la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération. Cette aide financière vient appuyer un projet de 5,7 millions de dollars avec son partenaire Burloak Technologies, visant à faire progresser la fabrication additive (FA) de pointe. Le projet porte sur le développement de nouvelles méthodes et capacités de FA pour des applications de pièces tournantes à haute température et vitesse élevée, y compris des activités de conception et d'essai qui démontrent les avantages des techniques de fabrication de pointe quant à la performance et à la vie utile. Le projet illustrera le mandat de NGen de financer des projets de transformation de la fabrication et de la technologie qui laisseront un legs durable à l'écosystème de la fabrication de pointe du Canada. Ce projet recevra aussi l'appui d'autres entités et institutions canadiennes, dont le Conseil national de recherches du Canada.

McGuire Aero Propulsion Solutions (MAPS) travaille à mettre au point une technologie de production d'électricité carboneutre, durable et transformatrice pour des entreprises commerciales et industrielles : la microcentrale. Le coeur du dispositif est le noyau de turbomachines original reposant sur la technologie brevetée de MAPS et dont le plein potentiel est rendu possible par la FA. « Le jumelage de l'expertise en fabrication additive de Burloak Technologies et de l'expertise en industrialisation des turbines à gaz de MAPS permettra d'accélérer la cadence de développement afin de mettre sur le marché notre technologie de pointe, dit Daniel McGuire, chef de la direction et fondateur de MAPS. Par son soutien, NGen aide les entreprises canadiennes à relever et à résoudre les défis mondiaux en favorisant une collaboration multidisciplinaire et en tirant profit du potentiel de l'Industrie 4.0. »

« Les nouvelles technologies d'énergie verte représentent l'avenir de la fabrication de pointe, a souligné le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne. Les innovateurs comme McGuire Aero Propulsion Solutions cimentent l'avantage concurrentiel du Canada en perfectionnant leurs capacités uniques. Cette technologie soutiendra la croissance future des exportations canadiennes et renforcera l'innovation en permettant de résoudre des problèmes complexes. »

« NGen est fier de soutenir cette collaboration entre MAPS et Burloak», a déclaré Jayson Myers, PDG de NGen. « Les nouvelles capacités de fabrication additive développées par le consortium conféreront non seulement un avantage stratégique mondial aux partenaires de la production d'énergie et de l'aérospatiale, mais soutiendront également la transition du Canada vers l'industrie 4.0. »



« Les avantages et les retombées de la fabrication additive sont parfaitement représentés dans la conception de turbomachines de MAPS, affirme Jason Ball, v.-p. et directeur général, Burloak Technologies. La FA permet à MAPS de consolider des pièces multiples et d'accroître l'efficacité de sa production, ainsi que d'obtenir un rendement des machines autrement impossible. Ce projet met en évidence la capacité du Canada d'innover et de fournir des solutions technologiques de pointe à nos clients tout en accroissant le potentiel de la fabrication additive dans de nouvelles industries et applications. »

Le développement et le déploiement des turbomachines de microcentrales ont le potentiel de propulser la fabrication canadienne vers le leadership mondial en FA et de catalyser la transition vers l'Industrie 4.0. La nouvelle capacité de produire des composants tournants critiques commerciaux à haute température grâce à la FA distinguera MAPS et Burloak de leurs pairs, et ouvrira une nouvelle ère en production d'électricité, en aérospatiale et dans d'autres domaines.

Au sujet de MAPS

McGuire Aero Propulsion Solutions (MAPS) travaille à mettre au point une technologie de production d'électricité carboneutre, durable et transformatrice pour des entreprises commerciales et industrielles : la microcentrale. Notre technologie brevetée apporte de la résilience aux opérations de nos clients tout en leur permettant de contrôler les coûts de leur électricité et leurs émissions. La microcentrale représente une solution clé en main qui est flexible, extensible et facile à déployer n'importe où : un miniréseau dans une boite. Pour obtenir plus de renseignements, visitez www.maps-power.com.

Au sujet de Burloak Technologies

Chef de file de l'industrie de la fabrication d'additifs, Burloak Technologies, une division de Samuel, Son & Co. Limited, fournit des services d'ingénierie et de conception pour la fabrication additive, le développement de matériaux, l'usinage à commande numérique par ordinateur de haute précision, le post-traitement et la métrologie. Burloak travaille avec les entreprises les plus innovantes dans les marchés de l'espace, de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'industrie pour faire passer rapidement leurs pièces les plus difficile à concevoir à la fabrication additive à l'échelle. La société a obtenu les certifications AS9100D, ISO9001 et Nadcap et est inscrite aux fins des marchandises contrôlées au Canada. Pour obtenir plus de renseignements, visitez www.burloaktech.com

À propos de NGen ? Next Generation Manufacturing Canada

NGen est l'organisation à but non lucratif émanant du secteur industriel qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada. Son mandat est d'aider le Canada à se doter de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, lesquels regroupent plus de 4 500 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. NGen fournit également du financement et du soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à concevoir, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrice au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux. https://www.ngen.ca/fr/membership

