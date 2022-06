HonestDoor lance des évaluations gratuites pour les biens résidentiels de tout le Canada





HonestDoor, la plateforme la plus complète consacrée aux évaluations immobilières, annonce aujourd'hui l'expansion nationale de son service d'expertise gratuit de biens résidentiels. En mettant gratuitement son Modèle d'évaluation automatisée à disposition des particuliers de chaque province et territoire du Canada, pour la quasi-totalité des biens immobiliers*, y compris ceux qui ne sont pas à la vente, HonestDoor devient la plus grande base de données immobilières en ligne disponible au public au Canada.

L'accès à l'évaluation immobilière d'HonestDoor fournit aux particuliers un avis objectif et gratuit sur la valeur de leur bien ou de toute autre propriété, dans l'ensemble du pays. Le Prix HonestDoor leur permet d'effectuer leur diligence raisonnable sur un quartier qui les intéresse et de prendre des décisions éclairées sur une vente ou un achat potentiel. En outre, les évaluations sont un des nombreux critères utilisés pour déterminer le patrimoine d'une personne, et HonestDoor rend cette information facilement accessible.

« Les autres plateformes immobilières en ligne ne fournissent que des estimations pour des maisons à la vente, qui ne représentent qu'une fraction du marché immobilier total au Canada. HonestDoor fournit quant à lui des expertises numériques pour la quasi-totalité des maisons du pays, qu'elles soient ou non mises à la vente », déclare Daniel Belostotsky, cofondateur et chef de la direction d'HonestDoor. « Nous sommes ravis de proposer ce service pour permettre aux Canadiens d'avoir à portée de main une évaluation précise de leur bien. Ils peuvent en outre s'abonner pour recevoir une mise à jour mensuelle du Prix HonestDoor d'un bien spécifique. »

Facteurs influant sur le prix d'une maison

À l'instar d'une notation de crédit, le prix d'une maison fluctue en fonction de plusieurs facteurs variables, comme les données de ventes mensuelles de propriétés dans chaque quartier, les nouvelles tendances de l'offre et de la demande immobilière, les données d'évaluation, les permis, et bien d'autres. HonestDoor s'appuie sur les données immobilières, l'apprentissage machine, la science des données et une équipe croissante d'analystes pour proposer des évaluations de biens mises à jour d'un mois sur l'autre.

HonestDoor reçoit tous les mois des milliers d'informations immobilières actualisées de la part de particuliers. Les propriétaires communiquent à HonestDoor toutes les nouvelles améliorations réalisées dans leurs propriétés, comme des rénovations qui augmentent la valeur d'un bien sans nécessiter de permis (toiture, fenêtres, parquet, peinture, aménagement paysager, etc.). Ces informations optimisent les modèles d'HonestDoor, tout en garantissant que les propriétaires disposent des dernières évaluations les plus précises. À ce jour, HonestDoor a déjà reçu plus de 25 000 informations de ce type de la part de propriétaires.

« En permettant aux utilisateurs de communiquer des informations susceptibles d'augmenter la valeur de leur bien, HonestDoor dispose désormais de la base de données la plus détaillée et exclusive du marché immobilier canadien », poursuit Belostotsky.

Une rénovation augmente-t-elle la valeur d'un bien ?

En tant que service à valeur ajoutée, les particuliers peuvent à présent signaler les améliorations envisagées et HonestDoor leur fournira un conseil gratuit indiquant si une rénovation prévue devrait améliorer la valeur de leur propriété. Les particuliers peuvent par exemple prendre une décision éclairée sur la rénovation de leur cuisine, ou sur l'aménagement du sous-sol de leur maison, en fonction de l'impact que celle-ci aura sur la valeur du bien.

Alors de nombreuses banques et services financiers canadiens utilisent ou testent actuellement HonestDoor pour leurs propres expertises numériques, les informations mises à jour déposées par les particuliers joueront un rôle de plus en plus important dans la renégociation d'hypothèques ou l'obtention de financements supplémentaires en fonction des atouts de la propriété.

« Cette expansion nationale positionne HonestDoor comme plus grande base de données immobilières en accès libre pour pratiquement toutes les propriétés résidentielles. Notre ambition est de devenir la source de confiance d'informations immobilières gratuites au Canada », ajoute Belostotsky. « Nous travaillons à concrétiser cette ambition en fournissant des évaluations régulièrement mises à jour dans le cadre d'une expérience fluide, en comptant sur l'apprentissage machine et la contribution des particuliers pour améliorer nos modèles et accroître la précision du Prix HonestDoor. »

HonestDoor étend à l'échelle nationale son faible taux moyen d'erreur

HonestDoor représente une ressource numérique incontournable pour les habitants de l'Alberta depuis son lancement en juillet 2019. HonestDoor a par la suite étendu l'accès à ses Modèles d'évaluation automatisée à la Colombie-Britannique et au Manitoba en juillet 2020. Sur la base des mises à jour actuelles de son modèle d'évaluation et de la disponibilité de nouvelles sources de données grâce à son entrée sur de nouveaux marchés, le taux moyen d'erreur d'HonestDoor pour le Canada occidental s'est sans cesse amélioré et se situe actuellement à 5% dans ces trois provinces.

HonestDoor a accès aux informations de permis dans certains marchés du pays. La société oeuvre pour obtenir ces informations dans l'intégralité des marchés étant donné qu'elles procurent de précieuses perspectives sur les tendances qui impactent la valeur des maisons, comme la protection contre les inondations et les incendies, les modifications apportées aux éléments structuraux, et autres. L'accès à ce type de données dans chaque marché renforcera encore la précision des évaluations fournies par HonestDoor.

À propos d'HonestDoor

HonestDoor est une plateforme proptech qui utilise des données en temps réel, l'apprentissage machine, et la science des données pour fournir des évaluations immobilières aux acheteurs, vendeurs, investisseurs et prêteurs canadiens. La mission de la société est d'aider les consommateurs à prendre les meilleures décisions immobilières grâce à des informations précises, des prix actualisés de tous les biens immobiliers, pas seulement ceux qui sont mis à la vente. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter HonestDoor.com.

*Sur le marché québécois, HonestDoor couvre actuellement 80% des propriétés résidentielles de la province, avec de nouveaux quartiers qui sont régulièrement ajoutés.

