Echosens et Novo Nordisk annoncent un partenariat afin d'augmenter la sensibilisation et faire progresser le diagnostic précoce de la NASH





Echosens, une entreprise de haute technologie proposant une solution de diagnostic du foie, et Novo Nordisk A/S, une entreprise mondiale leader dans le domaine des soins de santé, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à faire progresser le diagnostic précoce de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et à sensibiliser les patients, les prestataires de soins et les autres parties prenantes à cette maladie.

La NASH est une maladie métabolique chronique du foie qui touche plus de 115 millions de personnes dans le monde1. Cette maladie est causée par une accumulation de graisse et une inflammation dans le foie. Cela provoque des lésions progressives au foie et peut entraîner une maladie du foie en phase terminale et le décès.

La NASH est une maladie « silencieuse » en raison de l'absence de symptômes au stade précoce et on estime donc que neuf personnes sur dix atteinte de la NASH ne sont pas diagnostiquées.2. Pour augmenter de manière significative le diagnostic précoce, il faut pratiquer des tests non invasifs recevant une large adhésion pour diagnostiquer les personnes atteintes de la NASH, car le diagnostic de confirmation repose actuellement sur une procédure invasive appelée biopsie du foie.

Echosens et Novo Nordisk vont collaborer dans le but de soutenir la validation clinique supplémentaire, générer des faits avérés dans le monde réel et faire adopter des tests de diagnostic non invasifs pour la NASH ; elles vont également collaborer pour augmenter la sensibilisation à la maladie et à l'importance d'un diagnostic et d'une gestion précoces. Les deux entreprises font preuve d'une ambition qui est de doubler les taux de diagnostic pour les personnes atteintes de la NASH avancée à sévère d'ici 2025.

« La NASH est la forme la plus grave de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD). Elle présente peu de symptômes non spécifiques, voire aucun, au stade précoce, entraînant de fait de mauvaises orientations vers les soins secondaires avec des patients qui restent souvent non diagnostiqués jusqu'à l'apparition de complications irréversibles », a déclaré Dominique Legros, CEO d'Echosens. « Il est urgent de parvenir à une adoption plus large de nos tests hépatiques non invasifs pour améliorer le diagnostic des personnes vivant avec la NASH, et nous sommes fiers de nous associer à Novo Nordisk pour allier nos forces et notre mission commune afin de donner aux professionnels de santé de meilleurs moyens pour évaluer, diagnostiquer et gérer cette maladie ».

La NASH est plus fréquente chez les personnes souffrant d'obésité (82 % des personnes atteintes de la NASH souffrent d'obésité) et de maladies liées à l'obésité, comme le diabète de type 2 (44 % des personnes atteintes de la NASH souffrent de diabète de type 2).3. Le faible taux de diagnostic de la NASH se doit en partie à une méconnaissance de la maladie et des facteurs de risque associés chez les patients à risque, les prestataires de soins, les payeurs et les décideurs.

« Chez Novo Nordisk, nous sommes déterminés à apporter des changements dans le traitement de la NASH, à développer de nouvelles options thérapeutiques et à faire progresser les soins nécessaires à cette maladie grave et chronique. Pour concrétiser cette ambition, il est important de s'assurer que nous pouvons identifier les personnes qui ont besoin de soins », a déclaré Camilla Sylvest, vice-présidente exécutive pour la stratégie commerciale et les affaires générales chez Novo Nordisk. « Mais nous ne pouvons pas y arriver seuls et, grâce à notre partenariat avec Echosens, nous espérons tirer profit de nos compétences complémentaires et répondre ainsi aux besoins des patients, des prestataires de soins et des autres parties prenantes qui s'efforcent de lutter contre cette épidémie "silencieuse" ».

À propos de la NASH

La stéatohépatite non alcoolique (NASH) est la forme la plus grave de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD). Il s'agit d'une maladie métabolique progressive du foie, caractérisée par une accumulation de graisse et une inflammation dans le foie, qui peut entraîner une cicatrisation, ou fibrose, et finalement une maladie du foie au stade terminal et le décès. Le risque de progression vers une maladie hépatique avancée, notamment le cancer du foie, est plus élevé chez les personnes atteintes de la NASH que dans la population générale, et l'on prévoit que la NASH sera la principale cause de transplantation hépatique d'ici 2030. En outre, la NASH augmente le risque de développer une maladie cardiovasculaire. Actuellement, aucun traitement n'est approuvé au niveau mondial pour le traitement de la NASH, et les personnes atteintes de la NASH n'ont que très peu d'options de gestion.

À propos d'Echosens

Pionnier dans son domaine, Echosens a considérablement changé la façon d'évaluer le foie avec FibroScan®, la solution non invasive pour une gestion complète de la santé du foie. Fibroscan® est reconnu dans le monde entier et validé par plus de 3 500 publications revues par des pairs et 160 directives internationales. Echosens a permis la disponibilité de Fibroscan® dans plus de 100 pays, permettant ainsi des millions d'examens du foie dans le monde. https://www.echosens.com/

À propos de Novo Nordisk

Novo Nordisk est une entreprise mondiale leader en soins de santé, fondée en 1923 et dont le siège social est situé au Danemark. Notre objectif est de favoriser le changement pour vaincre le diabète et d'autres maladies chroniques graves telles que l'obésité et les troubles sanguins et endocriniens rares. Pour ce faire, nous sommes à la pointe des découvertes scientifiques, nous élargissons l'accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et de guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 49 300 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans environ 170 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site novonordisk.com, sur Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube.

