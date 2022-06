ExpressVPN cesse ses activités en Inde en raison des nouvelles réglementations restreignant la confidentialité en ligne





Face à l'introduction de nouvelles réglementations relatives à l'utilisation des VPN en Inde, ExpressVPN a annoncé le retrait de ses serveurs VPN situés dans ce pays.

Le vice-président d'ExpressVPN, Harold Li, a récemment déclaré : « En raison d'une récente loi relative au traitement des données sur internet introduite en Inde, exigeant la sauvegarde des informations personnelles des utilisateurs par tous les fournisseurs VPN pendant au moins cinq ans, ExpressVPN a pris la décision immédiate de supprimer ses serveurs VPN situés en Inde. Nous refusons de compromettre la sécurité et la confidentialité des données personnelles de nos utilisateurs.

Notre politique exclut toute journalisation. Nous avons conçu nos serveurs VPN de manière à ce qu'ils ne permettent pas l'enregistrement des données de connexion, notamment grâce à un système fonctionnant avec une mémoire vive. Il est peu probable que les centres de données puissent s'adapter à cette politique et à l'infrastructure de nos serveurs dans le cadre de cette nouvelle réglementation en vigueur... et il n'y a donc pas d'autres solutions que de supprimer nos serveurs VPN physiques situés en Inde.

En tant qu'entreprise soucieuse de la protection de la vie privée et de la liberté d'expression en ligne, ExpressVPN poursuivra son engagement pour garantir aux internautes un accès internet libre en toute confidentialité et en toute sécurité, quelle que soit leur localisation. Ce problème n'est ni nouveau ni unique dans le paysage géopolitique actuel. Nous avons donc pu agir rapidement afin d'adapter notre infrastructure à la situation actuelle et de préserver l'intégrité de notre service VPN. »

Pour ceux qui souhaitent toujours se connecter à des localisations VPN situées en Inde, ExpressVPN propose deux localisations de serveurs virtuelles : Inde (via Singapour) et Inde (via Royaume-Uni).

Pour en savoir plus, lisez notre article de blog : https://www.expressvpn.com/fr/blog/supprimer-serveurs-vpn-inde/

Qu'est-ce qu'un serveur virtuel ?

Avec un serveur virtuel, l'adresse IP attribuée est associée au pays auquel vous avez choisi de vous connecter, tandis que le serveur est physiquement situé dans un autre pays. Les serveurs virtuels sont utilisés en cas de besoin pour garantir des connexions internet plus rapides et plus fiables. ExpressVPN exploite sa localisation de serveur Inde (via Royaume-Uni) depuis plusieurs années.

