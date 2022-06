Reprise du tourisme en France, Etude Visa : Ce que les touristes étrangers prévoient de dépenser en France cet été et de quelle façon





Première destination touristique mondiale depuis plus de 30 ans2, la France s'apprête à retrouver sa position de leader cet été. Mais après deux années profondément marquées par la pandémie, quelles sont les attentes des touristes étrangers ? Cette période a aussi connu un essor sans précédent des paiements sans contact dans de nombreux pays, y compris en France.

Une enquête réalisée par l'institut GfK, spécialiste de la consommation, en partenariat avec Visa et consacrée aux "Intentions de voyage et de paiement en France 2022", réalisée en mai au Royaume-Uni, en Allemagne et en Belgique (41,3 % des touristes étrangers3 en France en 2018) et aux États-Unis, auprès de personnes ayant l'intention de visiter la France cette année, révèle que le budget moyen du séjour prévu par les touristes étrangers est de 3335 ?. 48 % de ce budget sera utilisé avant le départ principalement pour les réservations de vols et d'hébergement, 52 % sera dépensé une fois sur place. Les touristes américains sont ceux qui prévoient de dépenser le plus avec un budget quotidien moyen de 400 ?.

Paiements : le digital adopté par les touristes

Une fois en France, 95 % des touristes s'attendent à pouvoir payer par carte et 60 % à le faire avec leur smartphone (les touristes américains sont 74 % à avoir enregistré leur carte de paiement sur leur smartphone, ce qui en fait les voyageurs les plus digitalisés). Cette unanimité pose la question du niveau d'acceptation des paiements digitalisés dans les boutiques françaises. D'autant que 72 % des touristes étrangers ont l'intention de faire du shopping en France : si les grands magasins (65 %) arrivent en premier, les petits commerces et les artisans locaux arrivent juste après dans les intentions d'achat (62 % et 56 %).

« Je suis convaincu que la digitalisation des paiements jouera un rôle crucial dans la relance du tourisme en France, car les touristes y sont très attachés. Il est essentiel que toutes les entreprises puissent être équipées, y compris les plus petites et au niveau local. Pour de nombreux commerçants, la capacité de répondre à la demande accrue des consommateurs pour les paiements sans contact sera la clé de leur croissance. Voilà pourquoi chez Visa, nous soutenons les PME par le biais de programmes d'activation numérique et de formation », déclare Romain Boisson, Country Manager, France, Visa.

En plus du niveau d'acceptation, la sécurité et la praticité sont les deux principales raisons de payer par carte et par smartphone. Le shopping, l'hébergement et les loisirs (restaurants, cafés, bars, clubs) sont les principales activités pour lesquelles les touristes s'attendent à payer de façon digitale.

Disneyland Paris plus populaire que Versailles

Parmi les destinations plébiscitées, l'enquête confirme que la France reste l'une des plus populaires : huit touristes sur dix s'y sont déjà rendus. Paris demeure une destination incontournable, 73 % des touristes veulent la visiter. Mais seule une minorité déclare vouloir ne rester que dans la capitale (9 % des Britanniques, 5 % des Américains, 3 % des Allemands). Marseille, Disneyland, Nice et Versailles figurent parmi les autres destinations privilégiées par les voyageurs.

Les habitudes de voyage changent évidemment en fonction de la nationalité. Si 80 % des touristes déclarent voyager accompagnés, les Américains voyagent plus souvent seuls que les autres (26 % contre environ 18 % des Belges, Britanniques et Allemands). Sans surprise, le patrimoine culturel de la France demeure un atout touristique majeur : la visite de sites historiques et des musées constitue l'objectif principal du voyage pour 40 % des touristes. Les deux autres motivations les plus populaires sont "se détendre en bord de mer" et "rendre visite à la famille et aux amis". Dans le détail, les Américains déclarent privilégier les activités culturelles, les Belges la détente et le plein air, et les Britanniques les visites à leurs amis et proches.

Des voyageurs plus sensibles au respect de l'environnement... lorsqu'ils sont chez eux

Qu'en est-il des questions environnementales ? L'enquête GfK révèle que la majorité des touristes se préoccupent de cet enjeu... mais beaucoup moins lors de leur séjour que chez eux. Les Allemands sont néanmoins les plus impliqués à cet égard, avec 67 % de personnes se disant "très intéressées par l'environnement", au point de changer leurs habitudes.

Cependant, si 76 % des touristes déclarent recycler leurs déchets chez eux, ils ne sont que 61 % à le faire en voyage. Il en va de même pour l'achat de produits locaux et de saison (59 % contre 49 %), ou bien encore les économies d'eau pour la douche ou la vaisselle (56 % contre 45 %).

Cette sensibilité environnementale se reflète dans le choix de leur mode de transport, au-delà de l'aspect pratique. Plus de la moitié des touristes prévoient ainsi d'utiliser les transports publics (53 %), suivis du train (38 %) et des taxis (33 %), et 14 % envisagent de louer un vélo pour se déplacer. Les Allemands et les Américains sont les plus sensibles à ce mode de transport. Un touriste américain sur quatre (25 %) est également prêt à louer une voiture électrique ou hybride pour se déplacer, loin devant les touristes européens (entre 8 et 14 % selon la nationalité).

###

*Méthodologie

Entretiens en ligne réalisés en mai auprès de personnes ayant l'intention de se rendre en France en 2022, originaires des États-Unis (810), du Royaume-Uni (811), d'Allemagne (806) et de Belgique (811) - 3238 au total, sur la base d'un questionnaire de 35 questions.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements digitaux, facilitant les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde via un réseau de paiements innovant, pratique, fiable et sécurisé, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous avons la conviction qu'une économie inclusive pour tous, élève toutes les personnes où qu'elles soient, et nous considérons que l'accessibilité est essentielle à l'avenir des flux monétaires.

Pour en savoir plus, consultez Visa.fr et @Visa_Fr ainsi que notre blog.

1 Le budget total moyen pour un séjour de 10 jours est de 7646?. 52% du budget sera dépensé sur place. 26% des Américains prévoient de voyager seuls.

2 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/tourism/article/destination-france-the-recovery-and-transformation-plan-for-tourism

3 https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/4p-DGE/2019-07-4Pn88-EVE.pdf

Communiqué envoyé le 22 juin 2022 à 03:05 et diffusé par :