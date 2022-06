Performances maximales ! Les produits 2022 de ZOVOO seront lancés mondialement en ligne très prochainement





ZOVOO Les produits 2022 seront lancés mondialement en ligne dès 22 h (GMT+8) ce 29 juin. ZOVOO atteindra de nouveaux sommets dans le secteur du vapotage grâce à une nouvelle expérience qui surpasse amplement celle des produits de vapotage jetables, définissant ainsi le nouveau paradigme et la nouvelle ère des cigarettes électroniques jetables.

Après la publication officielle de la lettre d'invitation de ZOVOO au lancement mondial des produits 2022 en ligne, certains médias étrangers l'ont même reprise sur leurs réseaux sociaux. L'événement se tiendra officiellement le 29 juin, sur le thème des « performances maximales ».

Les utilisateurs peuvent assister à l'événement en ligne sur le site web de ZOVOO, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. ZOVOO lancera officiellement la nouvelle génération de technologie autodéveloppée de noyau en céramique GENE TREE et commercialisera le nouveau produit révolutionnaire DRAGBAR R6000, soit le 1er Pod Mod jetable du secteur. Veuillez tous suivre avec attention le compte Instagram officiel de ZOVOO (@zovoo_official), car 1 000 nouveaux testeurs seront sélectionnés pour essayer les nouveaux produits.

ZOVOO a récemment franchi des caps importants. La société s'est brillamment illustrée lors de la Vaper Expo organisée le mois dernier au Royaume-Uni en présentant sa collection DRAGBAR Star. Grâce à son innovante technologie de vapotage optimisée et à sa réputation de marque impeccable, ZOVOO a pu remporter le prix « Best Newcomer » (meilleur nouveau venu) des Vapouround Awards. Six mois à peine après son introduction en bourse, ZOVOO s'est révélé être un redoutable outsider bénéficiant d'une reconnaissance unanime et d'une forte attention de la part des utilisateurs.

ZOVOO a procédé à des démonstrations de la technologie GENE TREE lors de récents salons. Cette technologie tout juste optimisée a permis d'améliorer davantage le degré de réduction des noyaux en céramique, d'en prolonger la durée de vie et d'offrir aux utilisateurs une expérience de vapotage plus agréable et naturelle. L'événement marquera la présentation officielle de cette technologie et de données plus détaillées pour montrer à quel point cette expérience inédite est révolutionnaire.

ZOVOO commercialisera quatre nouveaux produits jetables, dont le 1er Pod Mod jetable DRAGBAR R6000 et un produit à noyau en céramique appelé DRAGBAR Z700 GT. Deux autres nouveaux produits arrivent également : DRAGBAR F8000 et VINCIBAR F2500. Restez attentifs au lancement des nouveaux produits ZOVOO pour pouvoir en percer tous les mystères.

Le 29 juin, ZOVOO saisira l'occasion de la commercialisation de ses nouveaux produits pour inviter les utilisateurs du monde entier à façonner et à admirer tous ensemble les performances maximales de ZOVOO à l'ère du vapotage d'un nouveau genre. Attendez-vous à encore plus de surprises !

À propos de ZOVOO

Marque flambant neuve de cigarettes électroniques préremplies, ZOVOO bénéficie de la haute estime du secteur depuis son lancement fin 2021. La société a su mettre au point une gamme complète de produits couvrant l'ensemble des scénarios de consommation des utilisateurs. Le ton de la marque ZOVOO est avant tout axé sur la sympathie et le dynamisme, tout en se focalisant sur les besoins des utilisateurs urbains amateurs de tendances. Les produits de ZOVOO sont actuellement vendus dans plus de 70 pays et régions d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. ZOVOO cherchera à atteindre de la valeur à long terme, renforcera les échanges et la coopération en matière d'image de marque, de technologie et de chaîne logistique, et oeuvrera à la promotion de l'innovation et du développement dans le secteur du vapotage. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.izovoo.com/, et suivez-nous sur Instagram, Facebook et TikTok.

Avertissement : ce produit peut être utilisé avec des e-liquides contenant de la nicotine. La nicotine est une substance chimique addictive.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

