BON POUR VOUS, BON POUR L'ENVIRONNEMENT - UNE NOUVELLE CAMPAGNE MET À L'HONNEUR LES PRODUITS AUSTRALIENS UNIQUES

WARWICK, Australie,, 22 juin 2022 /PRNewswire/ -- L'association australienne de l'industrie du kangourou (Kangaroo Industry Association of Australia, KIAA) invite tous les chefs, les épicuriens, les artisans de l'alimentation et les professionnels de la santé à découvrir l'une des viandes rouges les plus savoureuses, les plus saines et les plus durables au monde en lançant une nouvelle campagne européenne sur les réseaux sociaux.

Selon l'organisme chargé de la gestion de l'industrie commerciale du kangourou, cette campagne, la première depuis sa création, présente une viande unique, de qualité supérieure, naturellement maigre, riche en fer et, surtout, produite de manière durable et responsable.

Ray Borda, président de la KIAA, explique que les consommateurs recherchent des saveurs fraîches et uniques qui repoussent les limites de la créativité, mais qu'ils veulent aussi des produits sains sans pour autant renoncer à la nourriture qu'ils aiment.

« Ce produit typiquement australien a une excellente saveur, semblable à celle du boeuf maigre, mais incroyablement riche. Puisque les animaux sont élevés en liberté, leur viande ne contient pas d'antibiotiques, d'hormones de croissance ou de produits chimiques. »

Le secteur commercial emploie plus de 3 000 personnes dans toute l'Australie, principalement dans les zones rurales et reculées, et soutient les agriculteurs locaux. La récolte commerciale des kangourous est largement considérée par la communauté scientifique, le gouvernement, les experts en bien-être animal, les groupes indigènes et l'industrie agricole comme un moyen responsable de contrôler la population de kangourous tout en stimulant l'économie.

M. Borda a ajouté : « Des écologistes et des scientifiques de renom appellent à développer l'industrie australienne du kangourou, car notre système de production est plus adapté aux terres arides et fragiles de l'Australie que l'agriculture européenne.

On estime que l'empreinte carbone de la viande de kangourou est trois fois moins élevée que celle du boeuf, ce qui en fait un choix durable : elle est bonne pour vous et pour l'environnement. »

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.kangarooindustry.com/fr/.

Contact pour les médias:

L'Australie a établi un code de pratique commerciale national pour le traitement sans cruauté des kangourous, fondé sur les dernières recherches scientifiques sur le comportement et l'écologie des kangourous. L'industrie doit respecter les normes élevées du code en matière de bien-être animal, fixées par des experts en la matière, notamment la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), l'Australian Veterinary Association (AVA), les gouvernements et les organismes de réglementation des États, l'industrie du kangourou et les éleveurs.

